16:21
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Бизнес

MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана

Государственный оператор сотовой связи MEGA завершает 2024-й, демонстрируя значительные успехи как в техническом, так и в коммерческом развитии, а также в реализации проектов корпоративной социальной ответственности. Этот год стал для компании символом новых достижений, укрепив ее статус одного из ведущих операторов связи и цифрового провайдера в Кыргызской Республике.

Одним из главных приоритетов MEGA в этом году стало развитие цифровой инфраструктуры в регионах. Компания за 2024-й успешно построила и установила новые базовые станции в отдаленных населенных пунктах, а также на участках дорог стратегической важности, обеспечив их жителей доступом к стабильной связи и высокоскоростному мобильному интернету. Прирост объемов строительства составил 20 процентов по сравнению с 2023 годом. Эти усилия позволили еще большему числу кыргызстанцев ощутить преимущества современной телекоммуникационной экосистемы.

2024-й стал для MEGA годом технологических свершений. Компания внедрила передовые решения, направленные на повышение качества обслуживания и удовлетворение потребностей клиентов. Новые цифровые продукты и услуги сделали использование мобильной связи еще удобнее и доступнее.

MEGA продолжает вносить вклад в развитие образования, запуская IT-классы в специализированных школах. Эти пространства стали местом, где воспитанники с ОВЗ получают базовые навыки работы с технологиями, что способствует их подготовке к вызовам цифрового мира. Также в течение года компания поддержала несколько хакатонов, собравших талантливую молодежь из всей страны, стартапы и IT-экспертов. Эти мероприятия помогли выявить перспективные проекты и поддержать начинающих разработчиков.

Как социально ответственная компания MEGA традиционно с особой заботой поздравила воспитанников специализированных образовательных учреждений с Международным днем детей, педагогов — с Днем учителя, ветеранов — с Днем Победы, а многодетных матерей — с Днем матери. Такие инициативы отражают социально ответственный подход компании к поддержке различных групп населения.

Как оператор, на 100 процентов принадлежащий Государственному банку развития Кыргызской Республики, MEGA направляет весь свой доход в бюджет страны, играя важную роль в укреплении экономики и обеспечении благополучия граждан.

По итогам года ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) провело выплаты в пользу госбюджета в размере более 3,5 миллиарда сомов.

На протяжении 18 лет государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает уверенно выполнять свою миссию, предоставляя качественные услуги связи и высокоскоростного мобильного интернета всем гражданам Кыргызстана, внося вклад в цифровую трансформацию и устойчивое развитие нашей республики.

На 2025-й команда MEGA запланировала множество активностей, которые позволят качественно улучшить уровень сервисов, предоставляемых компанией. Мы продолжим работу по увеличению охвата сети, расширению спектра услуг связи и внедрению цифровых сервисов. Высокий уровень обслуживания, широкий выбор продуктов, прозрачная и выгодная тарификация — работа по этим направлениям поможет компании MEGA — первому оператору сотовой связи в Кыргызстане, прошедшему международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015, укрепить лидирующие позиции на рынке сотовой связи.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315800/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)
Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
Популярные новости
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Бизнес
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
30 декабря, понедельник
16:05
MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жител...
16:01
Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января
15:58
Министры опоздали на заседание. Глава кабмина сделал им замечание
15:36
Льготный лизинг. Фермеры получили сельхозтехнику на 4,6 миллиарда сомов
14:56
Эдиль Байсалов навестил пострадавших в авиакатастрофе кыргызстанцев