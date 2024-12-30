MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана

Государственный оператор сотовой связи MEGA завершает 2024-й, демонстрируя значительные успехи как в техническом, так и в коммерческом развитии, а также в реализации проектов корпоративной социальной ответственности. Этот год стал для компании символом новых достижений, укрепив ее статус одного из ведущих операторов связи и цифрового провайдера в Кыргызской Республике.

Одним из главных приоритетов MEGA в этом году стало развитие цифровой инфраструктуры в регионах. Компания за 2024-й успешно построила и установила новые базовые станции в отдаленных населенных пунктах, а также на участках дорог стратегической важности, обеспечив их жителей доступом к стабильной связи и высокоскоростному мобильному интернету. Прирост объемов строительства составил 20 процентов по сравнению с 2023 годом. Эти усилия позволили еще большему числу кыргызстанцев ощутить преимущества современной телекоммуникационной экосистемы.

2024-й стал для MEGA годом технологических свершений. Компания внедрила передовые решения, направленные на повышение качества обслуживания и удовлетворение потребностей клиентов. Новые цифровые продукты и услуги сделали использование мобильной связи еще удобнее и доступнее.

MEGA продолжает вносить вклад в развитие образования, запуская IT-классы в специализированных школах. Эти пространства стали местом, где воспитанники с ОВЗ получают базовые навыки работы с технологиями, что способствует их подготовке к вызовам цифрового мира. Также в течение года компания поддержала несколько хакатонов, собравших талантливую молодежь из всей страны, стартапы и IT-экспертов. Эти мероприятия помогли выявить перспективные проекты и поддержать начинающих разработчиков.

Как социально ответственная компания MEGA традиционно с особой заботой поздравила воспитанников специализированных образовательных учреждений с Международным днем детей, педагогов — с Днем учителя, ветеранов — с Днем Победы, а многодетных матерей — с Днем матери. Такие инициативы отражают социально ответственный подход компании к поддержке различных групп населения.

Как оператор, на 100 процентов принадлежащий Государственному банку развития Кыргызской Республики, MEGA направляет весь свой доход в бюджет страны, играя важную роль в укреплении экономики и обеспечении благополучия граждан.

По итогам года ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) провело выплаты в пользу госбюджета в размере более 3,5 миллиарда сомов.

На протяжении 18 лет государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает уверенно выполнять свою миссию, предоставляя качественные услуги связи и высокоскоростного мобильного интернета всем гражданам Кыргызстана, внося вклад в цифровую трансформацию и устойчивое развитие нашей республики.

На 2025-й команда MEGA запланировала множество активностей, которые позволят качественно улучшить уровень сервисов, предоставляемых компанией. Мы продолжим работу по увеличению охвата сети, расширению спектра услуг связи и внедрению цифровых сервисов. Высокий уровень обслуживания, широкий выбор продуктов, прозрачная и выгодная тарификация — работа по этим направлениям поможет компании MEGA — первому оператору сотовой связи в Кыргызстане, прошедшему международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015, укрепить лидирующие позиции на рынке сотовой связи.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.