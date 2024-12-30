ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям

В 2024 году ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» — ЗАО «МПЦ» (оператор Национальной платежной системы «Элкарт») отметило свое 20-летие, завершив юбилейный год необычной встречей с первыми создателями компании. В преддверии Нового года члены правления ЗАО «МПЦ» пригласили участников первой проектной рабочей группы и экс-руководителей на памятную встречу в один из офисов компании.
Встреча прошла в теплой и уютной атмосфере, где гости поделились своими историями о первых шагах в развитии компании. Воссоздавая хронологию становления НПС «Элкарт» через воспоминания первых сотрудников, мероприятие стало настоящим путешествием в прошлое. А фотографии и публикации, которые участники встречи принесли с собой, помогли оживить историю ЗАО «МПЦ».
Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова поблагодарила гостей за вклад в 20-летнюю историю успеха, отметив: «Мы рады, что нашли возможность вспомнить, как начинался наш путь, собрав людей, стоявших у истоков создания компании, а также лично поблагодарить их за вклад. Это замечательная инициатива, которая поможет укрепить нашу связь с прошлым и сделать его частью нашего будущего».
Встреча прошла в теплой и уютной атмосфере, где гости поделились своими историями о первых шагах в развитии компании. Воссоздавая хронологию становления НПС «Элкарт» через воспоминания первых сотрудников, мероприятие стало настоящим путешествием в прошлое. А фотографии и публикации, которые участники встречи принесли с собой, помогли оживить историю ЗАО «МПЦ».
Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова поблагодарила гостей за вклад в 20-летнюю историю успеха, отметив: «Мы рады, что нашли возможность вспомнить, как начинался наш путь, собрав людей, стоявших у истоков создания компании, а также лично поблагодарить их за вклад. Это замечательная инициатива, которая поможет укрепить нашу связь с прошлым и сделать его частью нашего будущего».
За 20 лет развития ЗАО «МПЦ» стало основным двигателем инноваций в системе безналичных платежей, объединив всех игроков финансового рынка и создав сильную и независимую Национальную платежную систему «Элкарт». Сегодня «Межбанковский Процессинговый Центр» занимает ключевую роль в финансовой системе Кыргызстана и продолжает внедрять современные технологии, расширяя партнерство с международными платежными системами.
ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» выражает благодарность всем участникам за их значительный вклад в становление компании и за формирование атмосферы единства и гордости за общие достижения!
Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.