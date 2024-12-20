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Бизнес

Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi

Хотите выгодно пополнять кошелек XRuby и начать инвестировать в криптовалюту прямо сейчас? «Бакай Банк» предоставляет вам такую возможность! Теперь вы можете переводить средства на свой виртуальный кошелек криптобиржи XRuby прямо из мобильного приложения BakAi по номеру телефона. И БЕЗ КОМИССИИ!

Никаких сложных реквизитов и скрытых затрат — только телефон, несколько секунд вашего времени, и ваши активы готовы к использованию на XRuby!

Как пополнить кошелек в несколько кликов:

• пройдите верификацию на бирже XRuby;
• укажите номер телефона и ФИО, которые вы используете в «Бакай Банке»;
• в приложении BakAi выберите «Сервисы» → «Активы» → XRuby;
• пополните счет и начните пользоваться активами сразу!

Это не только удобно, но и выгодно — комиссия 0 процентов!

Почему стоит воспользоваться предложением?

Акция — отличная возможность сделать первый шаг в мир инвестиций с XRuby и «Бакай Банком». Начните свое путешествие в криптосферу с максимальной выгодой и без переплат!

Акция продлится с 16 декабря 2024 года по 8 января 2025-го включительно.

Успейте воспользоваться эксклюзивным предложением от «Бакай Банка» и XRuby — проводите старый год и начинайте новый, 2025-й, с легкости и выгоды!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314882/
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