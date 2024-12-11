MEGA успешно прошла международную ресертификацию

Компания MEGA успешно завершила прохождение второго наблюдательного аудита системы менеджмента качества по международному стандарту ISO-9001:2015, тем самым в очередной раз подтвердив свой сертификат.

Соответствие системы менеджмента качества MEGA международным стандартам было подтверждено ведущим сертификационным органом мира — членом Независимой международной организации по сертификации (Independent International Organization for Certification) немецким Органом по сертификации TÜV International Certification (TIC).

Сертификаты TÜV имеют широкое признание во всем мире.

Подтверждением успешной работы отечественной телекоммуникационной компании является высокий профессионализм сотрудников, применение передовых информационных систем, позволяющих оперативно решать поставленные задачи, процессный и системный подход, применение всех принципов СМК, а также высокий внутренний корпоративный дух и направленность каждого сотрудника компании на удовлетворение потребностей клиентов.

MEGA является первым и единственным телеком-оператором в Кыргызстане, прошедшим международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015, обладателем диплома международной Премии стран СНГ за достижения в области качества, членом Международного союза электросвязи ООН.

MEGA — пользуйся нашей связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.