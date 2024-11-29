«Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!

Государственный оператор сотовой связи MEGA подготовил для своих абонентов эксклюзивные предложения, которые сделают общение, покупки и онлайн-шопинг еще более выгодными и удобными!

VIP-номера со скидкой до 50 процентов

С 29 ноября по 1 декабря 2024 года у всех абонентов MEGA есть возможность приобрести стильные VIP-номера с внушительной скидкой до 50 процентов. Красивый и легко запоминающийся номер подчеркнет ваш статус, а качественная связь MEGA обеспечит комфортное общение.

Чтобы стать обладателем VIP-номера, достаточно посетить ближайший офис MEGA, приобрести SIM-карту с красивым номером.

Бесплатный интернет для маркетплейсов

Отличная новость для любителей онлайн-покупок! В честь долгожданной «Черной пятницы», когда онлайн-магазины устраивают самые масштабные распродажи, государственный оператор сотовой связи MEGA предоставит для своих абонентов бесплатный интернет для доступа на самые популярные маркетплейсы.

Бесплатный мобильный интернет будет действовать для покупок на популярных отечественных и международных маркетплейсах, таких как technodom.kg, sulpak.kg, kivano.kg, planeta.kg, svetofor.info, Alibaba, Amazon, eBay, Taobao, Pinduoduo, Zara, Mango, Bershka, MassimoDutti, Asos, Nike, Adidas, Wildberries, Ozon, AliExpress, 1688, Poizon.

Безлимитный доступ к маркетплейсам будет доступен только 29, 30 ноября и 1 декабря этого года.

Двойной кешбэк от MegaPay

С 28 по 30 ноября 2024 года в мобильном приложении MegaPay от компании MEGA стартовала акция «Двойной кешбэк». Совершайте покупки или оплачивайте услуги через приложение и получайте в два раза больше кешбэка! Это идеальная возможность заработать.

Как воспользоваться предложением:

откройте или установите приложение MegaPay;

совершайте покупки или оплачивайте счета с 28 по 30 ноября;

получайте вдвое больше кешбэка!

Не упустите шанс воспользоваться сразу тремя предложениями и сделать конец осени максимально выгодным и удобным!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.