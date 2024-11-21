Недавно частные операторы выразили обеспокоенность по поводу инициативы сделать «Кыргызтелеком» национальным оператором для международного транзита интернет-трафика. О том, что это означает для страны и как идея повлияет на рынок, редакция 24.kg поговорила с генеральным директором ОАО Нурланом Мадаминовым.

— Как назначение «Кыргызтелекома» национальным оператором повлияет на цену интернета?

— В Кыргызстане работают 30 операторов, 9 из которых имеют по два-три трансграничных стыка. Мы организуем прозрачный канал, соединяя нашу страну с Узбекистаном, Китаем и Таджикистаном. Основной трафик идет через Казахстан, потому что это самый короткий и удобный маршрут в зоны RU и COM.

Мы обратились в Министерство цифрового развития с просьбой сделать нас национальным оператором по международному транзиту.

Некоторые говорят, что из-за этого повысится цена на интернет, но это не так. Стоимость интернета в нашей республике не изменится, потому что мы говорим о чистом транзите.

Этот трафик будет проходить через КР в Узбекистан и КНР и не будет использоваться на внутреннем рынке.

— Как ваша работа с международным транзитом повлияет на безопасность данных и киберугрозы?

— Некоторые опасаются, что это повлияет на отказоустойчивость. Но транзит не влияет на внутренний рынок. Все девять операторов, которые работают на границе с Казахстаном, покупают свой интернет, и для внутреннего рынка у них свои цены. Наш транзит не касается этого.

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Что касается кибербезопасности, то здесь тоже все спокойно. Если бы это был наш собственный ЦОД-сервер, мы могли бы замкнуть этот интернет. Но, так как это транзит, мы не вмешиваемся в содержание данных.

Например, мы работаем с «Ростелекомом» и другими операторами. С ними мы можем договориться о цене и пропустить транзит для тех, кто нуждается в зонах RU и COM.

— Какие меры вы примете, чтобы гарантировать бесперебойный международный транзит через нашу страну?

— Зона KG — это зона, в которой мы создаем свой контент и загружаем его в нашу внутреннюю сеть. Чтобы подключить ее к внешнему миру, мы должны быть соединены с другими государствами. Основные узлы в Евразии — это Франкфурт и М9 в Москве, через которые проходит весь трафик. Помимо них, есть Гонконг, откуда тоже идет поток данных. Все эти узлы соединены оптоволоконными линиями, именно через них идет международный транзит.

Мы, как национальный оператор, будем в лучшем положении, чтобы контролировать маршруты прохождения данных через Кыргызстан.

Это даст нам возможность эффективно взаимодействовать с операторами соседних стран и решать, через какие каналы будет проходить международный трафик.

В КР всего три крупных магистральных оператора: это мы, «Элкат» и «Файберлинкс». Все остальные компании ориентированы на внутренний рынок, предоставляют услуги местному населению. Тема транзита волнует в первую очередь крупных игроков.

— Почему вы стремитесь стать магистральным оператором для контроля международных маршрутов?

— Почему мы хотим стать магистральным оператором? Это даст нам больше информации о географии международных маршрутов, что поможет обеспечить безопасность республики. Мы не можем повлиять на то, как другие операторы договариваются о каналах без резерва или с резервом, но мы хотим лучше контролировать эту ситуацию. Существуют два типа резервов: разнесенный, когда от границы до границы идут два независимых канала, и совмещенный, когда часть маршрута проходит по одной линии, а часть — по другой. Совмещенный резерв дешевле, но менее надежен.

В Казахстане, где большая территория и много степей, часто бывают проблемы с каналами в узловых точках. Если на таких участках происходят порывы, даже двойной резерв не спасает. В таких ситуациях происходит обрыв всего канала. Нам важно знать географию маршрутов и исключить такие случаи, когда транзитом занимаемся мы, чтобы не возникали проблемы из-за вышестоящих операторов. Мы строим кольцевые линии, что позволяет обеспечить независимый резерв на всей территории Кыргызстана. На данный момент у нас уже завершено строительство кольцевых трасс, и это дает нам возможность бесперебойно предоставлять транзит.

— В чем заключается отличие вашего подхода к строительству магистральных линий от того, что делают частные компании?

— Когда мы начали забирать заказы по международному транзиту, конкуренты начали оказывать давление. Транзит не касается внутреннего рынка и не влияет на стоимость интернета для людей, так как данные не остаются в нашей стране.

Мы не запрещаем другим операторам строить свои каналы — это их коммерческая ответственность. Если они решат сэкономить и не использовать достаточный резерв, это их выбор.

С 1990-х годов рынок был либерализован, и различные компании начали создавать свою инфраструктуру на базе «Кыргызтелекома». Сейчас у нас более 30 операторов, которые имеют право на организацию международных стыков. Это привело к хаосу, потому что никто не контролирует их качество.

Пока мы не обеспечим надежные тройные и четверные резервы, доступность интернета в нашей республике останется под угрозой. Частные компании зачастую выбирают самые дешевые маршруты, что приводит к недостаточному развитию магистральной сети. Мы же готовы инвестировать в строительство качественной инфраструктуры, чтобы покрыть большую часть территории и обеспечить доступ к интернету для большего числа людей.

— Какие дополнительные шаги предпринимаются для обеспечения бесперебойной работы интернет-сетей на территории страны?

— Без оптоволоконных линий не может быть и цифровизации. Мы строим кольцевые сети, чтобы обеспечить резервирование и надежность. В Нарынской и Чуйской областях завершили строительство, и мы продолжаем работать над расширением.

Когда мы говорим о национальном операторе, речь не только о транзите. Это касается и качества услуг, которые мы предоставляем. Мы не только строим каналы, но и сдаем их в аренду частным операторам. Благодаря этому они могут предложить более выгодные условия клиентам. Чем больше объем трафика, тем ниже цена, и это выгодно всем.

Наша цель — обеспечить высокое качество транзита и улучшить качество связи в КР.

Мы хотим, чтобы на территории нашей республики не было перебоев с интернетом и чтобы у нас был резерв для всех транзитных каналов.

Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры и планируем увеличить протяженность оптоволоконных линий до 55-60 тысяч километров, что поможет нам обеспечить стабильную связь в отдаленных регионах.

— Как вы видите разницу между вашим подходом к организации международного транзита и подходом Казахстана и Узбекистана?

— Наш подход отличается тем, что мы собираемся создать параллельную инфраструктуру, которая будет работать вместе с частными компаниями. Это позволит нам организовать более эффективный транзит.

С представителями China Telecom мы подписали меморандум. Сотрудничество с международными партнерами активно развивается. Ведутся переговоры с Азербайджаном, Туркменистаном и другими государствами для организации транзита данных. Особое внимание уделяется резервированию каналов через Китай. Например, к весне 2025-го пропускная способность на стыке с КНР увеличится с 1,5 до 300 гигабит в секунду, что обеспечит высокую надежность и отказоустойчивость.

— Вопрос 5G и Starlink вызывает много дискуссий. Как вы оцениваете перспективы внедрения этой технологии?

— Технология 5G — это будущее, но пока она не имеет значительного спроса в Кыргызстане. Даже существующая сеть 4G полностью не используется. Однако мы видим необходимость выработки централизованной политики и равных условий для всех операторов, чтобы ускорить внедрение 5G и даже 6G в перспективе.

Важно не допускать монополизации этого сегмента, чтобы все участники рынка могли в равной степени развивать технологии.

Спутниковая связь — это, безусловно, важное направление, особенно для труднодоступных регионов. В этих районах прокладка оптоволокна часто экономически невыгодна, и спутники могут стать хорошим решением. Однако такие проекты требуют строгого соответствия стандартам национальной безопасности. Мы убеждены, что спутниковая связь должна дополнять традиционные линии, а не заменять их. К тому же с удешевлением оптоволоконных технологий мы планируем расширить их даже в удаленных районах.