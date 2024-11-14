MBANK обратился в правоохранительные органы из-за дезинформации

MBANK (ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН») обратился с заявлением в Государственный комитет национальной безопасности для защиты от распространяемой конкурентами дезинформации в отношении банка на зарубежных интернет-ресурсах и в Telegram-каналах.

В последнее время банк вынужден противостоять целенаправленной кампании по дезинформации, организованной некоторыми недобросовестными конкурентами в КР.

Распространяя ложные сведения, они стремятся подорвать популярность MBANK, дискредитировать нас в глазах клиентов и партнеров и использовать эту ситуацию для достижения собственных корпоративных целей.

MBANK уверен, что источником этой дезинформации являются именно конкуренты внутри страны. Примечательно, что первоначально эти сведения появились на сомнительных зарубежных интернет-ресурсах и в Telegram-каналах, что может свидетельствовать о попытке скрыть истинных заказчиков и исполнителей этой информационной атаки.

MBANK категорически опровергает все утверждения, распространяемые в рамках этой информационной кампании. Все они абсолютно ложны и не имеют никаких оснований. MBANK — регулируемый финансовый институт, осуществляющий свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Мы неукоснительно следуем высочайшим международным стандартам комплаенса, включая AML (Anti-Money Laundering) и антисанкционную политику. Деятельность банка абсолютно прозрачна и находится под контролем соответствующих органов, а также международных партнеров — финансовых институтов.

MBANK сотрудничает исключительно с авторитетными международно признанными банками и финансовыми институтами, обладающими безупречной репутацией. Благодаря этому MBANK располагает обширной сетью корреспондентских счетов, что позволяет клиентам осуществлять переводы в различных валютах, включая национальную валюту, доллары США, евро, дирхамы ОАЭ, индонезийские рупии, китайские юани и другие.

MBANK — первый цифровой экосистемный банк Кыргызстана, который динамично развивается и постоянно расширяет спектр банковских и небанковских услуг, стремясь предоставить клиентам максимально удобный и доступный сервис.

В целях защиты своей деловой репутации и интересов клиентов MBANK обратился в правоохранительные органы КР, а именно в Государственный комитет национальной безопасности с заявлением о расследовании и привлечении к ответственности лиц, виновных в организации и распространении клеветнической информации.

MBANK также призывает всех критически относиться к таким материалам из сомнительных источников и доверять только проверенным фактам.

Лицензия № 014 НБ КР.