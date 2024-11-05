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Бизнес

Акция от MBANK: «Легкий старт с MKassa — 0 процентов комиссии новым клиентам»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK предлагает уникальные условия для бизнеса.

0 процентов комиссии на прием платежей на целых три месяца для новых клиентов при подключении к онлайн-кассе MKassa с 5 ноября по 31 декабря 2024 года! Успейте подключиться!

Каждый новый клиент, подключившийся к MKassa, получает следующие преимущества:

  • 0 процентов на прием платежей — никаких комиссий за транзакции на протяжении первых трех месяцев или до оборота в 300 тысяч сомов.
  • Бесплатный POS-терминал — никаких дополнительных затрат на его приобретение, использование и доставку до точки.
  • 0 процентов за работу в режиме ККМ — автоматическая фискализация без лишних трат.
  • Бесплатный вывод средств на счет в MBANK.

Как работает MKassa?

MKassa — это удобное и надежное решение для онлайн-приема платежей, которое упрощает ведение бизнеса. С MKassa можно контролировать обороты и следить за финансовой отчетностью 24/7, используя смартфон или POS-терминал. Упростите учет и делайте все операции прозрачно и эффективно.

Оставить заявку на подключение к MKassa можно на сайте банка по ссылке.

Дополнительная информация по номеру 9933 (звонок бесплатный).

Дополнительно: В рамках акции участвуйте в розыгрыше ценных призов с MBusiness!

Напоминаем, что MKassa и MBusiness предлагают не только выгодные условия приема платежей, но и уникальный шанс выиграть ценные призы! С 7 октября по 22 декабря 2024 года, принимая оплату по QR-коду через MBusiness и MKassa, каждая успешная транзакция приближает вас к победе. Призы распределяются следующим образом:

  • каждая 5-тысячная операция — комплект фирменного мерча;
  • каждая 50-тысячная операция — AirPods Pro 2;
  • каждая 100-тысячная операция — iPhone 16;
  • каждая 300-тысячная операция — MacBook Air M2.
  • Участники, совершившие транзакции с номерами, кратными 10 тысяч, будут претендовать на главный приз — автомобиль Toyota Camry 80. Победители среди этих участников определяются по наибольшему обороту по приему оплаты через QR-код за каждый период акции.

Подробнее об акции

«С MKassa мы стремимся сделать прием платежей доступным и удобным для всех наших клиентов. Особенно приятно предлагать новый стандарт условий для тех, кто только начинает с нами работу. Мы уверены, что бесплатный период даст новым пользователям возможность оценить удобство сервиса без финансовых рисков», — отметил Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети MBANK.

Акция «Легкий старт с MKassa» — это отличный шанс для бизнеса на выгодных условиях.

Подключайтесь, принимайте платежи через QR-код и участвуйте в розыгрыше ценных призов от MBANK!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/310342/
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