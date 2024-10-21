Выгодная экономия c MTravel: кешбэк 5 процентов на покупку авиабилетов

С октября 2024 года сервис MTravel в приложении MBANK запускает выгодную акцию: кешбэк 5 процентов с каждой покупки авиабилета. Это отличная возможность не только насладиться полетами, но и сэкономить на следующих путешествиях.
Акция действует с 10 октября по 30 ноября 2024 года. В этот период каждый клиент MTravel, купивший билет через платформу, автоматически получает кешбэк 5 процентов в сервисе MBonus.
«Запуск программы кешбэка — это наш ответ на запросы пользователей, которые хотят получать больше пользы от своих поездок. Благодаря кешбэку в размере 5 процентов клиенты MTravel смогут сэкономить на авиаперелетах и использовать сбереженные средства не только для новых путешествий, но и для покупки других товаров через программу лояльности MBonus. Мы уверены, что эта акция станет популярной среди наших путешественников, ведь она делает каждый полет еще более доступным и привлекательным», — отметила Юлия Саулина, генеральный директор сервиса MTrаvel.
Сервис MTravel предлагает простой и прозрачный механизм возврата части средств с каждой покупки билета.
Для того чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно следовать нескольким простым шагам:
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Выбор билета — зайдите в приложение MBANK и откройте сервис MTravel и выберите подходящий рейс. Сервис предлагает широкий выбор авиакомпаний и направлений, что позволит легко найти оптимальный вариант.
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Начисление кешбэка — после покупки билета вам автоматически начисляется 5 процентов от стоимости. Эти средства вы можете использовать для любых ваших покупок по программе лояльности MBonus.
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Планируйте новые путешествия — накопленный кешбэк можно использовать не только для оплаты новых билетов, но и для покупки других товаров. Таким образом, каждая ваша покупка становится выгоднее.
Почему MTravel — это лучший выбор?
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Выгодные условия. Кешбэк 5 процентов — это возможность вернуть часть потраченных средств и использовать их для будущих покупок. Это особенно актуально для тех, кто летает часто или планирует несколько поездок в течение года.
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Широкий выбор направлений и авиакомпаний. Независимо от того, планируете ли вы поездку по стране или в другую часть света, сервис предоставит вам оптимальные варианты.
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Простота использования. Интуитивно понятный интерфейс делает процесс покупки авиабилетов легким и удобным. Вы можете быстро найти нужный рейс, оплатить билет и сразу начать получать кешбэк.
Акция ограничена по времени, так что не упустите возможность воспользоваться предложением!
Открывайте новые горизонты вместе с MTravel — летайте чаще, платите меньше и возвращайте часть потраченных средств на новые приключения!
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