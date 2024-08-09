О! подтвердил свой статус крупнейшей мобильной сети по развитию сети 4G LTE, общий охват населения технологической сети О! составляет 99,8 процента.

Добиться таких значительных показателей особенно трудно технически, когда более 90 процентов страны покрыто горным рельефом. При этом мобильная сеть О! лидирует по количеству базовых станций по всему Кыргызстану — на конец июля 2024 года 16 тысяч 31. Рекордный охват населения услугами широкополосной сети 4G LTE, наибольшая среди мобильных операторов емкость и пропускная способность сети позволяют предоставлять качественный интернет уже более 3,5 миллиона абонентов!

Работа по улучшению сети по всей республике идет каждый день. В компанию регулярно поступают письма-обращения от граждан разных населенных пунктов с просьбами установить дополнительные базовые станции. Развитие мобильной сети и доступ населения к интернету становятся драйвером роста цифровой экономики и уже влияют на бизнес-процессы всей страны. Жители отдаленных населенных пунктов получают доступ к современным цифровым услугам, что влияет на все сферы жизни граждан: активнее развивается бизнес в регионах, улучшается коммуникация с экстренными службами, школьники получают доступ к образовательным ресурсам со всего мира и многое-многое другое.

«Каждый год по сравнению с предыдущим потребление мобильного интернет-трафика абонентами растет. Это связано с увеличением количества «умных» устройств, таких как автомобильные сигнализации, системы «умного» дома, фитнес-трекеры и голосовые помощники. Абоненты все чаще смотрят видео в высоком разрешении и пользуются преимуществами «интернета вещей». Цифровые привычки XXI века кардинально изменили нашу повседневную жизнь. Мы стремимся не только создать удобную и эффективную цифровую экосистему для наших абонентов, но и гарантировать ее надежное и качественное обслуживание», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Ежедневно сотрудники технической дирекции выезжают на поиск подходящих локаций для установки новых базовых станций, модернизируют существующие для повышения качества предоставляемых сервисов. Всегда в большом приоритете в компании расширение бюджета на инвестиции в технологии и новое оборудование. Благодаря совокупности всех этих факторов сеть О! уже пять лет подряд удерживает лидерство в республике по охвату и емкости всех видов сетей. Впервые это случилось в 2019 году, когда Мобильный оператор О! обеспечил общенациональный охват сетью 4G. Тогда Кыргызстан занял лидирующую позицию среди стран СНГ по этому показателю. Достичь этого удалось благодаря колоссальным инвестициям Мобильного оператора О! в качественное оборудование и самоотверженной работе команды технических специалистов.

Только за прошлый год построены и введены в эксплуатацию более 230 новых объектов связи, более 1 тысячи были модернизированы, за счет чего емкость сети по сравнению с 2023-м была увеличена еще на треть.

О! всегда стремится подтвердить свое технологическое и инновационное лидерство как оператор, который первым в Кыргызстане запустил высокоскоростную технологию мобильного интернета 4G.

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