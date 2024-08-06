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Бизнес

Интернет SAIMA стал еще дешевле и впервые в КР разогнался до 500 Мбит/сек

У Saima Telecom две суперновости, узнав которые вам срочно нужно оставить заявку на подключение.

1

Первая новость. Снижена стоимость на популярный тариф «Премиум 300 + O!TV» с 1 тысячи 180 до 980 сомов в месяц!

Вы получаете максимум интернет-услуг для домашних дел и развлечений по минимальной стоимости:

  • высокоскоростной интернет до 300 Мбит/сек;
  • интерактивное ТВ нового поколения с более 220 каналами в отличном качестве;
  • целых пять онлайн-кинотеатров без дополнительной платы: Etnomedia, Start, Wink, Premier, «О!Кино»;
  • просмотр YouTube прямо с телевизора;
  • возможность подключения пяти устройств к одному аккаунту;
  • возможность управления прямым эфиром;
  • отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы;
  • выбор записанных программ.
2

Вторая новость. Saima Telecom впервые в Кыргызстане ускорил флагманский тариф до 500 Мбит/сек!

Невероятная новость для всех любителей суперскоростного интернета. При подключении тарифа «Премиум 500 + O!TV» вы получаете такой же богатый набор сервисов, только на скорости до 500 Мбит/сек. И все это по супервыгодной стоимости — всего за 1 тысячу 180 сомов в месяц! Столь высокая скорость интернета позволяет мгновенно погрузиться в мир развлечений прямо у себя дома.

Интернет-оборудование

ТВ-приставка и гигабитный Wi-Fi-роутер предоставляются в ответственное хранение бесплатно, а также есть возможность его выкупа за 2 тысячи 900 сомов.

Оставить заявку на подключение можно:

  • на сайте компании saimatelecom.kg;
  • позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000;
  • в приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom;
  • в головном офисе по адресу: город Бишкек, улица Толстого, 1/3.

Тарифы «Премиум 300 + O!TV», «Премиум 300 +», «Премиум 500 + O!TV» и «Премиум 500 +» доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего приложения в качестве компенсации затрат оператора, связанных с подключением абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения — 2 тысячи 500 сомов.

Районы, в которых доступно подключение тарифов 300 Мбит/сек и 500 Мбит/сек, уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном контакт-центре. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо».

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на момент публикации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301250/
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