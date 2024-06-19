Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса

Компания MEGA представляет инновационный и эксклюзивный проект — электронное меню Mega Tips с возможностью оплаты заказа через мобильный сервис MegaPay.
С Mega Tips вам больше не нужно дожидаться официанта, чтобы заказать или оплатить ваш заказ.
Забудьте про бумажные меню и длительные ожидания. Онлайн-меню всегда у вас под рукой — в вашем смартфоне.
Выбирайте любимые позиции блюд и напитков в пару кликов и наслаждайтесь приятным времяпрепровождением в компании друзей, родных и близких. Откройте для себя новый уровень комфорта с Mega Tips и MegaPay!
В Mega Tips вам доступны:
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интерактивное электронное меню по QR-коду;
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заказ и оплата онлайн;
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безналичные чаевые официанту;
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система «умных» отзывов.
Как это работает:
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отсканируйте QR-код в заведении, и у вас откроется сайт с меню;
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выберите понравившиеся блюда, напитки и добавьте в корзину;
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вы можете оставить чаевые официанту в любой момент.
Готово!
Сервис предназначен не только для посетителей и гостей, но и для предпринимателей. С Mega Tips ваш сервис и процесс обслуживания станут оперативными.
В каких сферах обслуживания можно применить Mega Tips:
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HoReCa;
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салоны красоты;
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службы доставки и не только.