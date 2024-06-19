Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса

Компания MEGA представляет инновационный и эксклюзивный проект — электронное меню Mega Tips с возможностью оплаты заказа через мобильный сервис MegaPay.

С Mega Tips вам больше не нужно дожидаться официанта, чтобы заказать или оплатить ваш заказ.

Забудьте про бумажные меню и длительные ожидания. Онлайн-меню всегда у вас под рукой — в вашем смартфоне.

Выбирайте любимые позиции блюд и напитков в пару кликов и наслаждайтесь приятным времяпрепровождением в компании друзей, родных и близких. Откройте для себя новый уровень комфорта с Mega Tips и MegaPay!

В Mega Tips вам доступны:

интерактивное электронное меню по QR-коду;

заказ и оплата онлайн;

безналичные чаевые официанту;

система «умных» отзывов.

Как это работает:

отсканируйте QR-код в заведении, и у вас откроется сайт с меню;

выберите понравившиеся блюда, напитки и добавьте в корзину;

вы можете оставить чаевые официанту в любой момент.

Готово!

Сервис предназначен не только для посетителей и гостей, но и для предпринимателей. С Mega Tips ваш сервис и процесс обслуживания станут оперативными.

В каких сферах обслуживания можно применить Mega Tips:

HoReCa;

салоны красоты;

службы доставки и не только.