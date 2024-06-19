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Бизнес

Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса

Компания MEGA представляет инновационный и эксклюзивный проект — электронное меню Mega Tips с возможностью оплаты заказа через мобильный сервис MegaPay.

С Mega Tips вам больше не нужно дожидаться официанта, чтобы заказать или оплатить ваш заказ.

Забудьте про бумажные меню и длительные ожидания. Онлайн-меню всегда у вас под рукой — в вашем смартфоне.

Выбирайте любимые позиции блюд и напитков в пару кликов и наслаждайтесь приятным времяпрепровождением в компании друзей, родных и близких. Откройте для себя новый уровень комфорта с Mega Tips и MegaPay!

В Mega Tips вам доступны:

  • интерактивное электронное меню по QR-коду;

  • заказ и оплата онлайн;

  • безналичные чаевые официанту;

  • система «умных» отзывов.

Как это работает:

  • отсканируйте QR-код в заведении, и у вас откроется сайт с меню;

  • выберите понравившиеся блюда, напитки и добавьте в корзину;

  • вы можете оставить чаевые официанту в любой момент.

Готово!

Сервис предназначен не только для посетителей и гостей, но и для предпринимателей. С Mega Tips ваш сервис и процесс обслуживания станут оперативными.

В каких сферах обслуживания можно применить Mega Tips:

  • HoReCa;

  • салоны красоты;

  • службы доставки и не только.

Mega Tips — с нами все просто, удобно и быстро!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/297008/
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