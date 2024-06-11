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Бизнес

Специальные тарифы от MEGA: больше интернета, больше общения и впечатлений!

С момента улучшения линейки тарифов «Элдики + MegaTV» и уникального 30-дневного тарифа «Специальное предложение 500» от государственного оператора сотовой связи MEGA сотни тысяч кыргызстанцев присоединились к большой MEGA-семье. Абоненты высоко оценили удвоенные объемы интернет-пакетов, БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi-раздачу всего трафика без ограничений, качественную связь и неизменность абонентских плат.

Улучшенная линейка тарифов «Элдики + MegaTV» дает возможность смотреть больше видеороликов, больше общаться с друзьями в социальных сетях, больше играть в онлайн-игры и исследовать бескрайний мир знаний в глобальной сети.

Также на тарифах остаются такие приятные бонусы, как:

  • Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 180 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart-TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно. 
  • Самый крупный местный онлайн-кинотеатр «Этномедиа» с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки.
  • За своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться «МегаПодарок» — до 5 гигабайт бонусного интернета.

Тариф «Специальное предложение 500» разработан с учетом основных потребностей кыргызстанцев: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

Подключив тариф «Специальное предложение 500» на 30 дней, вы получите:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости;
  • БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi-раздачу всего интернет-трафика без ограничений;
  • целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;
  • а еще мобильное телевидение «MegaTV» совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до пяти устройств);
  • Онлайн-кинотеатр «Этномедиа» — самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов;
  • eSIM — БЕСПЛАТНО.

MEGA не просто объединяет, но и дарит возможность делиться эмоциями и впечатлениями, дарить друг другу радость общения, познавать и созидать новое!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296391/
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