Специальные тарифы от MEGA: больше интернета, больше общения и впечатлений!

С момента улучшения линейки тарифов «Элдики + MegaTV» и уникального 30-дневного тарифа «Специальное предложение 500» от государственного оператора сотовой связи MEGA сотни тысяч кыргызстанцев присоединились к большой MEGA-семье. Абоненты высоко оценили удвоенные объемы интернет-пакетов, БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi-раздачу всего трафика без ограничений, качественную связь и неизменность абонентских плат.

Улучшенная линейка тарифов «Элдики + MegaTV» дает возможность смотреть больше видеороликов, больше общаться с друзьями в социальных сетях, больше играть в онлайн-игры и исследовать бескрайний мир знаний в глобальной сети.

Также на тарифах остаются такие приятные бонусы, как:

Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 180 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart-TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

Самый крупный местный онлайн-кинотеатр «Этномедиа» с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки.

За своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться «МегаПодарок» — до 5 гигабайт бонусного интернета.

Тариф «Специальное предложение 500» разработан с учетом основных потребностей кыргызстанцев: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

Подключив тариф «Специальное предложение 500» на 30 дней, вы получите:

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости;

БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi-раздачу всего интернет-трафика без ограничений;

целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;

БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;

а еще мобильное телевидение «MegaTV» совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до пяти устройств);

Онлайн-кинотеатр «Этномедиа» — самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов;

eSIM — БЕСПЛАТНО.

MEGA не просто объединяет, но и дарит возможность делиться эмоциями и впечатлениями, дарить друг другу радость общения, познавать и созидать новое!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!