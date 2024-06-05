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Бизнес

Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi

Забудьте о комиссиях с BakAi! Оплачивайте покупки без комиссии с QR-кодами в приложении от «Бакай Банка».

Теперь у вас есть возможность оплачивать покупки в любимых магазинах, кафе, ресторанах и даже на рынках без лишних расходов.

Просто сканируйте QR-код любого банка с помощью BakAi и наслаждайтесь моментальными платежами без задержек и дополнительных сборов.

И это еще не все преимущества BakAi!

Использовать функцию мгновенных переводов можно и вместе с близкими. Больше никаких сложных процедур банковских переводов — просто покажите свой QR-код или отсканируйте код друга, и деньги будут отправлены прямо на его счет в считанные секунды.

Начните пользоваться выгодными и удобными платежами уже сегодня!

Скачайте приложение BakAi и переводите деньги удобно, быстро и, главное, без комиссии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295904/
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