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Бизнес

Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно

Сегодня мы представляем вам эксклюзивное интервью с ректором Кыргызско-Российского Славянского университета Денисом Фоминым-Ниловым. В этом интервью он делится важной информацией о начале приемной кампании 2024 года и объясняет, зачем современному человеку необходимо высшее образование.

Денис Фомин-Нилов рассказывает о том, как высшее образование открывает двери к новым возможностям, способствует личностному росту и карьерному развитию.

Образование — это ключ к успеху в современном мире. Оно не только расширяет кругозор, но и дает конкурентное преимущество на рынке труда.

Ректор КРСУ

Вы узнаете о многочисленных преимуществах обучения в КРСУ. Университет гордится своими высококвалифицированными преподавателями, международными программами и уникальной образовательной средой.

КРСУ предоставляет студентам возможность учиться у лучших специалистов, участвовать в обменных программах и развиваться в мультикультурной среде.

Фомин-Нилов подчеркивает важность инвестиций в развитие интеллекта: «Вкладывая в образование, вы вкладываете в свое будущее. Это одна из самых надежных и выгодных инвестиций, которая окупается многократно».

Не пропустите возможность узнать больше о вашем будущем в КРСУ и получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Присоединяйтесь к нам и сделайте первый шаг на пути к успешному будущему вместе с КРСУ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295420/
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