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Бизнес

Госбанк развития и ЗАО «Банк Азии» подписали договор о сотрудничестве

21 мая в Бишкеке состоялись переговоры и официальная церемония подписания договора о сотрудничестве между Госбанком развития Кыргызской Республики и ЗАО «Банк Азии» в рамках программы «Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу». В ходе встречи стороны обсудили приоритетные сектора финансирования, а также задачи и потенциал банков в контексте финансирования ESG-направления и регионального развития экономики страны.

Согласно данному договору, ЗАО «Банк Азии» выпустит целевые социальные облигации на общую сумму 100 миллионов сомов, из которых 80 процентов приобретает Госбанк развития.

Данные денежные средства будут предоставлены по процентным ставкам ниже рыночных и направлены на финансирование проектов развития женского предпринимательства в Кыргызстане.

Важно отметить, что это новый продукт Госбанка развития в рамках поставленных задач по развитию фондового рынка и зеленого финансирования (ESG), а также ЗАО «Банк Азии» стало первым банком, подписавшим данный договор.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294738/
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