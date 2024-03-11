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Бизнес

Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам

Совершайте денежные переводы в отделениях Doscredobank по системе Ria Money Transfer в Германию, Францию, Италию и Испанию по сниженным тарифам!

  • 1-100 EUR/USD — только 2 EUR/USD комиссия!

  • 101-500 EUR/USD — комиссия 3 EUR/USD!

  • Свыше 501 EUR/USD — комиссия всего 1.45 процента!

Воспользуйтесь выгодным предложением! C Ria отправляйте быстро, выгодно и надежно!

Период акции: до 31 мая 2024 года.

Переводите сейчас и экономьте на комиссиях!

Для отправки денежного перевода достаточно обратиться в любое отделение банка (при себе иметь паспорт).

Для справки:

  • Лимит (1 месяц) — 3 тысячи — евро / 4 тысячи — доллары США;

  • Валюта: EUR USD;

  • Если средства вносятся в иностранной валюте (EUR/USD), перевод будет выполнен без конвертации. При оплате в сомах обмен валюты будет осуществлен по курсу банка на день приема.

Подробнее: www.dcb.kg

Кол-центр: 8686.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/288707/
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