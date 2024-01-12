Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!

С каждым днем все больше кыргызстанцев оценивают удобство онлайн-платежей в мобильном приложении MegaPay.

Государственный оператор сотовой связи MEGA предоставляет возможность пользователям не только быстро и удобно оплачивать госуслуги, но и дарит приятный бонус. Для удобства и экономии денежных средств пользователей MegaPay компания MEGA запустила грандиозную акцию «Кешбэк в MegaPay».

При использовании MegaPay для оплаты государственных услуг вы получите реальный кешбэк, который будет начислен на ваш лицевой счет. Его можно потратить на оплату любых сервисов в мобильном приложении.

При оплате каких госуслуг начисляется кешбэк:

электронный патент;

рыболовный билет;

справка об имении и неимении недвижимого имущества;

налог на транспортное средство;

паспорт;

ЗАГС;

расширенный CarCheck;

судебная задолженность;

справка о несудимости МВД;

штрафы ПДД «Безопасного города» и те, которые выписаны вручную инспекторами ДПС;

Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования (ГИССИП);

Госстрой;

ГИК (Государственная ипотечная компания);

Госкартография;

Кыргызтест;

служба связи;

Ошское управление Архивной службы;

Кыргызстандарт;

пополнение транспортной карты Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия (ОГМАП);

департамент химизации, защиты и карантина растений и другие.

Активировать акцию проще простого. Необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и быть идентифицированным пользователем MegaPay. Оплачивайте государственные услуги без нервов и очередей, экономя не только время, но и финансы!

Акция действует по 31 марта 2024 года.

* Детальный список доступных сервисов и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк».

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!