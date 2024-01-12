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Бизнес

Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!

С каждым днем все больше кыргызстанцев оценивают удобство онлайн-платежей в мобильном приложении MegaPay.

Государственный оператор сотовой связи MEGA предоставляет возможность пользователям не только быстро и удобно оплачивать госуслуги, но и дарит приятный бонус. Для удобства и экономии денежных средств пользователей MegaPay компания MEGA запустила грандиозную акцию «Кешбэк в MegaPay».

При использовании MegaPay для оплаты государственных услуг вы получите реальный кешбэк, который будет начислен на ваш лицевой счет. Его можно потратить на оплату любых сервисов в мобильном приложении.

При оплате каких госуслуг начисляется кешбэк:

  • электронный патент;
  • рыболовный билет;
  • справка об имении и неимении недвижимого имущества;
  • налог на транспортное средство;
  • паспорт;
  • ЗАГС;
  • расширенный CarCheck;
  • судебная задолженность;
  • справка о несудимости МВД;
  • штрафы ПДД «Безопасного города» и те, которые выписаны вручную инспекторами ДПС;
  • Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования (ГИССИП);
  • Госстрой;
  • ГИК (Государственная ипотечная компания);
  • Госкартография;
  • Кыргызтест;
  • служба связи;
  • Ошское управление Архивной службы;
  • Кыргызстандарт;
  • пополнение транспортной карты Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия (ОГМАП);
  • департамент химизации, защиты и карантина растений и другие.

Активировать акцию проще простого. Необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и быть идентифицированным пользователем MegaPay. Оплачивайте государственные услуги без нервов и очередей, экономя не только время, но и финансы!

Акция действует по 31 марта 2024 года.

* Детальный список доступных сервисов и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк».

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284065/
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