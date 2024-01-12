Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!

С каждым днем все больше кыргызстанцев оценивают удобство онлайн-платежей в мобильном приложении MegaPay.
Государственный оператор сотовой связи MEGA предоставляет возможность пользователям не только быстро и удобно оплачивать госуслуги, но и дарит приятный бонус. Для удобства и экономии денежных средств пользователей MegaPay компания MEGA запустила грандиозную акцию «Кешбэк в MegaPay».
При использовании MegaPay для оплаты государственных услуг вы получите реальный кешбэк, который будет начислен на ваш лицевой счет. Его можно потратить на оплату любых сервисов в мобильном приложении.
При оплате каких госуслуг начисляется кешбэк:
- электронный патент;
- рыболовный билет;
- справка об имении и неимении недвижимого имущества;
- налог на транспортное средство;
- паспорт;
- ЗАГС;
- расширенный CarCheck;
- судебная задолженность;
- справка о несудимости МВД;
- штрафы ПДД «Безопасного города» и те, которые выписаны вручную инспекторами ДПС;
- Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования (ГИССИП);
- Госстрой;
- ГИК (Государственная ипотечная компания);
- Госкартография;
- Кыргызтест;
- служба связи;
- Ошское управление Архивной службы;
- Кыргызстандарт;
- пополнение транспортной карты Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия (ОГМАП);
- департамент химизации, защиты и карантина растений и другие.
Активировать акцию проще простого. Необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и быть идентифицированным пользователем MegaPay. Оплачивайте государственные услуги без нервов и очередей, экономя не только время, но и финансы!
Акция действует по 31 марта 2024 года.
* Детальный список доступных сервисов и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк».