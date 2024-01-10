«MEGA ЭЛКАРТ»: оплачивай покупки и услуги в одно касание смартфоном

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять возможности безналичной оплаты. Теперь не стоит волноваться о том, что вы могли забыть дома наличку или физическую банковскую карту. Держатели виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» в приложении MegaPay могут расплачиваться за товары и услуги при помощи смартфона в одно касание.
Функционал «ЭЛКАРТ Pay» поддерживается на смартфонах на базе ОС Android с поддержкой NFC-модуля.
Как воспользоваться новым функционалом «ЭЛКАРТ Pay»:
- обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
- зайдите в виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ»;
- нажмите «Включить NFC оплату»;
- введите данные своей карты: номер и CVV *;
- срок действия карты подставляется автоматически;
- после ввода данных нажмите «Привязать»;
- далее введите код подтверждения из SMS.
Готово!
Преимущества виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ»:
- безопасность платежей;
- отсутствие ограничений по лимиту проведенных в MegaPay платежей;
- пополнение электронных кошельков;
- забота об экологии.
Важно! При оплате смартфоном необходимо зайти в настройки телефона, далее раздел «Подключения», активировать функцию «NFC и бесконтактные платежи» и выбрать из списка «NFC» (с логотипом MegaPay).
Для совершения бесконтактной оплаты с помощью «ЭЛКАРТ PAY» достаточно разблокировать смартфон и приложить к POS-терминалу.
*в поле ввода номера карты уже подставляются первые и последние четыре цифры номера карты. Номер и CVV карты можно получить через SMS.