MEGA: Новогодняя готовность номер один!

Новогодняя ночь — это время веселья и незабываемых моментов. Но что может испортить праздничное настроение? Отсутствие связи, слабый сигнал и перегруженные сети, которые не могут справиться с огромным количеством поздравлений и пожеланий.

Государственный сотовый оператор MEGA информирует о полной готовности сети к новогодним нагрузкам. Технические специалисты провели оптимизацию и расширение каналов передачи данных, каналов международной и междугородней связи к предстоящим праздникам.



Для удобства наших абонентов часть списаний абонентских плат по услугам и опциям, попадающих на период с 01.00 1 января 2024 года, будут сдвинуты на 06.00 часов утра. Это позволит вам насладиться качественной связью и интернетом при общении со своими родными и близкими в новогоднюю ночь и на протяжении всех праздничных выходных.

Рекомендуем пополнить свой баланс и своих близких заранее, чтобы оставаться на связи.

С нами вы легко сможете позвонить родным и поделиться радостью с друзьями в социальных сетях. Встречайте Новый год на связи вместе с надежным сотовым оператором — компанией MEGA!





С н аступающим, 2024 годом!