MEGA продолжает масштабное развитие сети

В рамках стратегии по улучшению качества связи компания MEGA активно работает над модернизацией своей инфраструктуры. Это способствует расширению доступа населения к информации и инновациям, а также предоставляет пользователям MEGA еще более комфортный и эффективный формат взаимодействия с современными средствами коммуникации.

На сегодня улучшено покрытие связи стандарта:

4G — в Бишкеке, Токмаке, Кара-Балте, Нарыне, Джалал-Абаде, Оше, Кара-Суу

и в населенных пунктах:

Чуйской области: в селах Ленинском, Виноградном, Западном, Заря, Майском, Джаны-Турмуш, Маевка, Ивановка, Садовом, Романовка, Полтавка;

Иссык-Кульской области: в селах Барскоон, Боконбаево;

Джалал-Абадской области: в селе Джерге-Тал (бывшее Михайловка);

Ошской области: в городе Кара-Суу, селах Каратай, Жаныарык, Кесек, Телейкен (Мангытский айыльный округ), Ак-Терек, Арбын, Шанкол, Байыш, Джыланды, имени Макаренко, Уйгур-Абад, Акчал, Коджо-Арык, Осор, Ятан, Кара-Кульджа, Сары-Булак (Кара-Кочкорский айыльный округ), Большевик, имени Калинина, Коммунизм, Конурат, Кызыл-Кошчу, Жээренчи, Красный Маяк, Прогресс, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Фрунзе (часть), Чалк-Ойде, Ак-Терек, Куу-Майдан, Дары-Булак, Бабыр, Бексе-Джол, Кара-Дарья, Теолес, Алчалы, Кара-Сегет, Тогуз-Булак, имени Тельмана, Присавай (Сарайский айыльный округ), Коджоке, Джаны-Ноокат, Дон-Кыштак, Тескей, Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Гулча, Кызыл-Сенгир, Шамал-Терек, Кыш-Абад, Питомник, Жапалак, Туз-Бель, Ак-Терек (Папанский айыльный округ), Кок-Бель, Арап, Кесов, Чертик, Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), Араван (Юсуповский айыльный округ), Кош-Коргон, Кайын-Талаа, Куйоташ, Кызыл-Джар, Коо-Чаты, Терек, Чычырканак, Бий-Мырза, Кызыл-Шарк, Учкун (Мадынский айыльный округ), Камыр-Суу, Кызыл-Сарай, Отуз-Адыр;

Джалал-Абадской области: в селах Базар-Коргон, Кулукдобо (бывшее имени Ворошилова), Джаны-Айыл, Олон-Булак, Чарбак, Кара-Ой, Сыны, Бек-Абад, Кыргыз-Абад, Чек;

Баткенской области: в селах Арпа-Сай, Бюргендю ПМК, Кайтпас, Мыргылжек, Кара-Добо, Маяк, Пылдырак, Зар-Таш, Чон-Гара, Кара-Тумшук, Чогорок, Маданият (Айбике), Чон-Кара, Чек, Чет-Кызыл;

Нарынской области: в селах Ак-Чий, Узун-Булак, Ак-Джар, Большевик, Кара-Суу, Семиз-Бель, Тендик, Шамши, Ак-Татыр, Беш-Терек, Кек-Ой, Кызыл-Джылдыз, Чаек, Чукур-Аксеки, Шортон, Телек, Казан-Куйган, Оттук, Бугучу, Кек-Джар, Кум-Дебе, Чекилдек, Ак-Джар, Ак-Талаа (имени Калинина), Джаны-Кюч, Кара-Суу, Терек-Суу, Джергетал, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Терек-Суу, Ак-Булун, Алыш, Дебелюу, Орто-Нура, Чет-Нура, Ак-Талаа, Эмгек-Талаа, Озгерюш, Ак-Моюн, Ак-Муз, Дыйкан, Талды-Суу, Ден-Алыш, Кара-Мойнок, Комсомол, Кызыл-Дебе, Мантыш, Орток, Осовиахим (Молдо-Кылыч), Куланак, Туз, Ак-Моюн, Бирдик, Большевик, Первомайском, Котур-Суу, Табылгы, Куйручук, Кызыл-Эмгек, имени Куйбышева, Мин-Булак, пгт Мин-Куш, Достук;

Таласской области: в селах Кара-Ой, Сасык-Булак;

3G — в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кок-Жангаке, Кара-Куле, Оше, Кара-Балте, Токмаке,

а также в населенных пунктах следующих областей:

Баткенской — в селах Халмион, Маданият (Айбике); Джалал-Абадской — в селах Джерге-Тал (бывшее Михайловка), Мазар-Булак (бывшее Подгорное), Конур-Огюз, Кош-Таш, Кызыл-Озгерюш, Шайык, Мазар-Булак (бывшее Подгорное); Иссык-Кульской — в селах Барскоон, Ден-Талаа, Кель-Тер, Конур-Олен; Ошской — в селах Кара-Сегет, Баш-Булак, Каратай, Таш-Булак (Ынтымакский айыльный округ), Тогуз-Булак, Араван (Алля-Анаровский и Юсуповский айыльные округи), Кош-Коргон, Бий-Мырза, Учкун (Мадынский айыльный округ); Чуйской — в селах Виноградном, Маевка, Садовом;

2G — в Джалал-Абадской области — в селах Джерге-Тал (бывшее Михайловка), Мазар-Булак, (бывшее Подгорное), Чон-Багыш; Иссык-Кульской области — в селах Барскоон, Ден-Талаа, Кель-Тер, Конур-Олен, Боконбаево; Ошской — в городе Кара-Суу, селах Кара-Сегет, Ак-Орго, Баш-Булак, Каратай, Ак-Терек (Папанский айыльный округ); Чуйской — в Бишкеке, селах Константиновка, Кашка-Баш.

Покрыто связью 4G село Джийде Таласской области.

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MEGA — лидер по покрытию сетей 4G/3G/2G с охватом более 99 процентов населения Кыргызстана.