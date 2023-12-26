02:00
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

MEGA продолжает масштабное развитие сети

В рамках стратегии по улучшению качества связи компания MEGA активно работает над модернизацией своей инфраструктуры. Это способствует расширению доступа населения к информации и инновациям, а также предоставляет пользователям MEGA еще более комфортный и эффективный формат взаимодействия с современными средствами коммуникации.

На сегодня улучшено покрытие связи стандарта:

  • 4G — в Бишкеке, Токмаке, Кара-Балте, Нарыне, Джалал-Абаде, Оше, Кара-Суу

и в населенных пунктах:

  • Чуйской области: в селах Ленинском, Виноградном, Западном, Заря, Майском, Джаны-Турмуш, Маевка, Ивановка, Садовом, Романовка, Полтавка;
  • Иссык-Кульской области: в селах Барскоон, Боконбаево;
  • Джалал-Абадской области: в селе Джерге-Тал (бывшее Михайловка);
  • Ошской области: в городе Кара-Суу, селах Каратай, Жаныарык, Кесек, Телейкен (Мангытский айыльный округ), Ак-Терек, Арбын, Шанкол, Байыш, Джыланды, имени Макаренко, Уйгур-Абад, Акчал, Коджо-Арык, Осор, Ятан, Кара-Кульджа, Сары-Булак (Кара-Кочкорский айыльный округ), Большевик, имени Калинина, Коммунизм, Конурат, Кызыл-Кошчу, Жээренчи, Красный Маяк, Прогресс, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Фрунзе (часть), Чалк-Ойде, Ак-Терек, Куу-Майдан, Дары-Булак, Бабыр, Бексе-Джол, Кара-Дарья, Теолес, Алчалы, Кара-Сегет, Тогуз-Булак, имени Тельмана, Присавай (Сарайский айыльный округ), Коджоке, Джаны-Ноокат, Дон-Кыштак, Тескей, Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Гулча, Кызыл-Сенгир, Шамал-Терек, Кыш-Абад, Питомник, Жапалак, Туз-Бель, Ак-Терек (Папанский айыльный округ), Кок-Бель, Арап, Кесов, Чертик, Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), Араван (Юсуповский айыльный округ), Кош-Коргон, Кайын-Талаа, Куйоташ, Кызыл-Джар, Коо-Чаты, Терек, Чычырканак, Бий-Мырза, Кызыл-Шарк, Учкун (Мадынский айыльный округ), Камыр-Суу, Кызыл-Сарай, Отуз-Адыр;
  • Джалал-Абадской области: в селах Базар-Коргон, Кулукдобо (бывшее имени Ворошилова), Джаны-Айыл, Олон-Булак, Чарбак, Кара-Ой, Сыны, Бек-Абад, Кыргыз-Абад, Чек;
  • Баткенской области: в селах Арпа-Сай, Бюргендю ПМК, Кайтпас, Мыргылжек, Кара-Добо, Маяк, Пылдырак, Зар-Таш, Чон-Гара, Кара-Тумшук, Чогорок, Маданият (Айбике), Чон-Кара, Чек, Чет-Кызыл;
  • Нарынской области: в селах Ак-Чий, Узун-Булак, Ак-Джар, Большевик, Кара-Суу, Семиз-Бель, Тендик, Шамши, Ак-Татыр, Беш-Терек, Кек-Ой, Кызыл-Джылдыз, Чаек, Чукур-Аксеки, Шортон, Телек, Казан-Куйган, Оттук, Бугучу, Кек-Джар, Кум-Дебе, Чекилдек, Ак-Джар, Ак-Талаа (имени Калинина), Джаны-Кюч, Кара-Суу, Терек-Суу, Джергетал, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Терек-Суу, Ак-Булун, Алыш, Дебелюу, Орто-Нура, Чет-Нура, Ак-Талаа, Эмгек-Талаа, Озгерюш, Ак-Моюн, Ак-Муз, Дыйкан, Талды-Суу, Ден-Алыш, Кара-Мойнок, Комсомол, Кызыл-Дебе, Мантыш, Орток, Осовиахим (Молдо-Кылыч), Куланак, Туз, Ак-Моюн, Бирдик, Большевик, Первомайском, Котур-Суу, Табылгы, Куйручук, Кызыл-Эмгек, имени Куйбышева, Мин-Булак, пгт Мин-Куш, Достук;
  • Таласской области: в селах Кара-Ой, Сасык-Булак;

3G — в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кок-Жангаке, Кара-Куле, Оше, Кара-Балте, Токмаке,

а также в населенных пунктах следующих областей:

Баткенской — в селах Халмион, Маданият (Айбике); Джалал-Абадской — в селах Джерге-Тал (бывшее Михайловка), Мазар-Булак (бывшее Подгорное), Конур-Огюз, Кош-Таш, Кызыл-Озгерюш, Шайык, Мазар-Булак (бывшее Подгорное); Иссык-Кульской — в селах Барскоон, Ден-Талаа, Кель-Тер, Конур-Олен; Ошской — в селах Кара-Сегет, Баш-Булак, Каратай, Таш-Булак (Ынтымакский айыльный округ), Тогуз-Булак, Араван (Алля-Анаровский и Юсуповский айыльные округи), Кош-Коргон, Бий-Мырза, Учкун (Мадынский айыльный округ); Чуйской — в селах Виноградном, Маевка, Садовом;

2G — в Джалал-Абадской области — в селах Джерге-Тал (бывшее Михайловка), Мазар-Булак, (бывшее Подгорное), Чон-Багыш; Иссык-Кульской области — в селах Барскоон, Ден-Талаа, Кель-Тер, Конур-Олен, Боконбаево; Ошской — в городе Кара-Суу, селах Кара-Сегет, Ак-Орго, Баш-Булак, Каратай, Ак-Терек (Папанский айыльный округ); Чуйской — в Бишкеке, селах Константиновка, Кашка-Баш.

Покрыто связью 4G село Джийде Таласской области.

Свяжитесь с контакт-центром MEGA по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или Telegram и оставьте предложения о населенных пунктах, нуждающихся в усилении покрытия сети.

Будьте в курсе последних событий компании MEGA! Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram.

MEGA — лидер по покрытию сетей 4G/3G/2G с охватом более 99 процентов населения Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283117/
просмотров: 1972
Версия для печати
Материалы по теме
Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!
«MEGA ЭЛКАРТ»: оплачивай покупки и услуги в одно касание смартфоном
АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться
Новогодние каникулы с MegaPay
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
MEGA: Новогодняя готовность номер один!
Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay
MEGA и «РСК Банк»: стратегическое партнерство с госорганами для GovFinTech
Новогодние MEGA-подарки! Премиальные номера со скидкой до 70 процентов
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить