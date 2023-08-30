«РСК Банк»: Оплачивайте налоговую задолженность и налоги онлайн

Срок уплаты налогов завершается 1 сентября 2023 года.

«РСК Банк» предлагает оплатить налоги за недвижимость и транспорт, а также налоговую задолженность через мобильный банкинг RSK24 без посещения банка в любом удобном месте.

Для оплаты необходимо:

получить код платежа в личном кабинете на сайте Налоговой службы cabinet.salyk.kg.

Далее в МБ RSK24 открыть:

платежи и переводы;

платежи;

госплатежи;

оплата налогов и налоговой задолженности.

Мобильный банкинг RSK24 — это более 800 услуг в вашем телефоне 24/7.

«РСК Банк» — больше возможностей!

Телефон: 9111.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.

www.rsk.kg