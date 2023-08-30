«РСК Банк»: Оплачивайте налоговую задолженность и налоги онлайн

Срок уплаты налогов завершается 1 сентября 2023 года.
«РСК Банк» предлагает оплатить налоги за недвижимость и транспорт, а также налоговую задолженность через мобильный банкинг RSK24 без посещения банка в любом удобном месте.
Для оплаты необходимо:
- получить код платежа в личном кабинете на сайте Налоговой службы cabinet.salyk.kg.
Далее в МБ RSK24 открыть:
- платежи и переводы;
- платежи;
- госплатежи;
- оплата налогов и налоговой задолженности.
Мобильный банкинг RSK24 — это более 800 услуг в вашем телефоне 24/7.
«РСК Банк» — больше возможностей!
Телефон: 9111.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.