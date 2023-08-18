5 советов разработчикам без опыта: Как начать путь в IT в Кыргызстане

Сейчас профессия разработчика, пожалуй, самая популярная у молодежи. О высоких зарплатах айтишников не слышал только ленивый. Соцсети пестрят рекламой всевозможных курсов.

Какие ключевые скилы (навыки.— Прим.редактора) отличают классного айтишника, на какой заработок в Кыргызстане он может рассчитывать в самом начале и как попасть на бесплатный курс Java Backend Developer, мы узнали у главы разработчиков Мобильного оператора О! Владислава Ромахова.

1. Выберите нишу, а затем — язык программирования

Разработка имеет множество направлений. Как выбрать лучшее и с чего начать?

— Для начала классно бы определиться с тем, что человеку интересно: делать веб-проекты или мобильные приложения. Возможно, он найдет себя в разработке серверных решений. Понять, что это будет, можно как раз, «пощупав» это, попытавшись сделать хоть что-нибудь, пусть даже на основе информации из интернета. Очень важно, когда человек видит результаты своих трудов и может показать их друзьям: «Смотри, я сделал вот это!». Пусть не с первой попытки, но что-то должно получиться.

Есть и другие показатели, на которые важно обратить внимание. Можно изучить рейтинг вакансий и уровень зарплат на местных job-сайтах. Вы заметите: хорошая зарплата зависит не только от опыта разработчика и ниши, но и от языка программирования. Вот, к примеру, рейтинг языков программирования по github.com.

Чем популярнее язык, тем больше на него открытых вакансий и выше конкуренция. Можно пойти не массовым путем — то есть изучать менее популярные языки и стать редким, узконаправленным специалистом, которым тоже хорошо платят.

2. Ключевые скилы для IT

— Разработка — это про постоянное самообучение. Да, часто задачи бывают типовые, которые можно загуглить, с другой стороны, шутка в том, что информации настолько много, что порой трудно найти то самое, нужное. Что делает из обычного человека классного айтишника, так это именно усидчивость и желание разобраться, докопаться до истины.

Часто бывает недостаточно найти в интернете рабочий кусок и вставить в программу, чтобы все заработало. Тут самое главное — это алгоритмическое мышление. Если ты знаешь, как строить алгоритм, неважно, какую технологию и какой язык для разработки ты используешь. Языки бывают разные по уровню сложности, и каждый из них требует разный порог вхождения — важнее, когда ты знаешь, как разложить большую задачу на целый набор мелких шагов.

3. Мифы и реальность — про зарплаты

— Правда в том, что доход опытных разработчиков сейчас относительно высокий, потому что есть дефицит специалистов. Во время того же коронавируса сначала случился резкий скачок онлайн-стартапов, но со временем пошли массовые сокращения в той же Силиконовой долине, закрылась масса европейских проектов. Знаю ребят, которым предлагали космические суммы за рубежом, но довольно быстро спрос угас.

Год от года рынок IT растет. Бизнес заинтересован в автоматизации, но как только на рынке станет в 2-3-4 раза больше айтишников, это скажется и на зарплатах. Похожая ситуация когда-то случилась с юристами, экономистами. Уже завтра может произойти насыщение рынка за счет выпуска новых специалистов, но пока что профессия «разработчика» на пике во всем мире.

Бизнес готов платить и сейчас, но за выдающиеся способности думать — за голову. Если говорить про начальный уровень, я бы скептически отнесся к тем цифрам, которые обещают некоторые образовательные ресурсы. Понятно, что им нужно продать вам курс, трудоустроитесь вы или нет — зависит только от вас.

Так вот, на старте более реалистичными будут цифры 20 — 30 тысяч сомов.

4. Выберите стажировку

— Среди множества курсов и стажировок в Кыргызстане программа обучения Intern Labs от Мобильного оператора О! отличается тем, что она полностью бесплатная.

Вдобавок, это не просто стажировка — это программа трудоустройства: лучшие выпускники остаются работать в компании. Возможность пройти обучение у нас нужно буквально ловить, потому что такие курсы открываются всего пару раз в год.

Недавно закончился набор на курс «Тестировщик», где на место претендовало до 10 человек.

Ну а прямо сейчас идет конкурс за право пройти бесплатную стажировку по одному из самых популярных направлений — Java Backend Developer. И если на тестировщика можно было прийти, что называется, «с нуля», то здесь кандидатам уже пригодится знание основ языка программирования Java.

Итак: программа Java Backend Developer длится 6 месяцев, что в среднем не много, но достаточно для того, чтобы быть готовым к реальным задачам и работе на проектах;

у вас будет возможность на практике углубиться в программирование и посмотреть на работу большой IT-компании изнутри.

5. Дерзайте!

— Да, чтобы попасть на стажировку, нужно пройти тестовое задание. Благодаря этому вы точно узнаете, хватает ли вам знаний и будет ли интересно учиться.

Первый тест, несмотря на то, что он простой, показывает, как мыслит человек, есть ли у него логика, насколько человек находчивый и по-настоящему замотивированный. На втором проверяются базовые знания языка программирования. Время еще есть — дедлайн 20 сентября 2023-го. Первый тест ждет вас по ссылке: internlabs.o.kg

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