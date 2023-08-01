Выиграй 1 миллион сомов с кошельком «О!Деньги»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает приятно удивлять. Сегодня компания объявила о старте масштабной лотереи, в рамках которой у кыргызстанцев появилась возможность выиграть денежные призы.

Каждую неделю будет разыграно 100 тысяч сомов: участники смогут выиграть 20 тысяч, 30 тысяч или 50 тысяч сомов. А в ноябре этого года будет разыгран главный приз — 1 миллион сомов!

Принять участие в лотерее может каждый — это просто и абсолютно бесплатно.

Для этого достаточно пользоваться кошельком «О!Деньги» и получать лотерейные билеты. Билеты начисляются за идентификацию, пополнение кошелька, платежи по QR и каталогу.

Победителей определит генератор случайных чисел, а наблюдать за розыгрышами могут все желающие онлайн в прямом эфире на странице @my_o_kg в Instagram.

Первый розыгрыш состоится уже 7 августа. Установите кошелек «О!Деньги», пройдите идентификацию и получите первые билеты для участия в лотерее.

Напомним, сервис «О!Деньги» доступен для абонентов всех мобильных операторов страны. Скачать из Google Play или App Store.

Все подробности на сайте udacha.kg.

Период проведения лотереи в КР: с 1 августа 2023 года по 6 ноября 2023-го. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 334 от 28 июля 2023 года. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.