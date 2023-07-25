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Бизнес

Круглосуточные отделения Doscredobank — непрерывное обслуживание клиентов 24/7

Doscredobank рад сообщить о возобновлении работы круглосуточных сберегательных касс в Бишкеке и Оше. Это позволит клиентам банка обеспечить удобство и доступность банковских услуг в любое удобное время, без ограничений по рабочему графику и выходным.

Адреса круглосуточных отделений:

  • сберегательная касса «Алма» — город Бишкек, проспект Чуй, 92 (ГУМ «Чынар», вход с улицы Шопокова);
  • сберегательная касса «Весна» — город Бишкек, улица Акиева, 66 (ТЦ «Весна»);
  • сберегательная касса «Ош 24/7» — город Ош, улица Курманджан Датки, 211з (ориентир — остановка «Араванская»);
  • сберегательная касса «Глобус» — город Ош, улица Шакирова, 275/179, блок А (ориентир — ТЦ Globus).

В круглосуточных отделениях банка можно получить следующие услуги: обмен валюты, расчетно-кассовое обслуживание, выпуск платежных карт, операции по депозитам, отправка и получение денежных переводов и другие.

«Мы всегда стремимся быть максимально близкими к нашим клиентам, заботясь об их комфорте и удобстве. Сеть круглосуточных отделений позволит клиентам решать свои финансовые вопросы в любое удобное время. Наша цель — обеспечить максимальное удобство и доступность услуг для каждого!» — отметили представители банка.

Будем рады видеть всех в наших отделениях!

«Это очень удобно, что у Doscredobank имеются круглосуточные отделения, ведь многие банки закрываются в 17.30 или 18.00, а именно в это время многие выходят с работы. Теперь можно не переживать и не отпрашиваться с работы, чтобы воспользоваться банковскими услугам», — подчеркнул клиент банка.

Кол-центр банка: 8686.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271029/
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