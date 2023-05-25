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Бизнес

«Кыргызтелеком» принял участие в заседании Совета операторов электросвязи

23 мая 2023 года ОАО «Кыргызтелеком» участвовало на 44-м заседании Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС (СО ЭСИ РСС), который проходит в городе Ташкенте, Республика Узбекистан. Также на заседании были более 100 экспертов, среди которых присутствовали представители РУП «Белтелеком», «Дивизион «Сеть», АО «Казахтелеком», ПАО «МегаФон», МОКС «Интерспутник», АК «Узбектелеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Азтелеком», ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «Точиктелеком», КЭ «Туркментелеком», Iskratel Ltd, OneWeb, Huawei, RIPE NCC, а также представители Администрации связи Республики Узбекистан и Исполнительного комитета РСС.

На совместном заседании рассматривались вопросы о транзитных сетях связи и строительстве перспективных сетей, о мерах по борьбе с фродом (мошенничеством) на сетях связи, обмен опытом по защите информации, предложения по развитию сетей связи и другое.

Заседание прошло в конструктивной деловой атмосфере. Были приняты соответствующие решения по актуальным вопросам повестки дня.

Завершая 44-е заседание Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС участники заседания поблагодарили Исполнительный комитет РСС за проделанную работу, а также пожелали всем крепкого здоровья и успехов в реализации всех принятых решений.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266463/
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