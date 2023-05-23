Узнать больше о своей стране, об интересных, еще не опробованных туристических продуктах, принять участие в мастер-классах, оценить национальную кухню, почувствовать себя ремесленником, сделать незабываемые фотографии в стиле великих кочевников.

Все это возможно на Бишкекском туристическом фестивале, который пройдет 27 мая с 10.00 до 18.00 в Дубовом парке.

В программе фестиваля пространство развлечений, мастер-классов и гастрономическая зона, выставочная зона игроков рынка туризма и шоу-программа. На базе туристического информационного центра «Босого» планируется выступление известных экспертов в сфере экотуризма и развития туристических мест в Кыргызской Республике. Также будут проведены B2B-встречи, где участники смогут представить свои идеи в области туризма, познакомиться с новыми тенденциями и наладить бизнес-контакты.

«Фестиваль станет площадкой для делового знакомства всех игроков рынка туризма Кыргызстана. Мы соберем туроператоров, ремесленников, гостевые дома и отели, провайдеров туристических услуги, а также различные этнические шоу-программы. Это станет мощным толчком для старта турсезона-2023», — обещают организаторы.

Цель фестиваля — развитие внутренних туристических продуктов, продвижение местных провайдеров услуг через сотрудничество с туроператорами. А также развитие Бишкека как туристской дестинации.

На площадках фестиваля будут представлены более 100 активных участников рынка туризма Кыргызской Республики. Ожидается более 15 тысяч гостей из числа горожан и гостей столицы.

Организаторы фестиваля — мэрия города Бишкека, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, департамент туризма КР и ивент-агентство SunHouse Team.

Вход для всех посетителей — свободный.

Получить подробную информацию можно по телефону: 0 222 255 366, 0 706 666 133 (Whatsapp).

ИА «24.kg» — информационный партнер мероприятия.