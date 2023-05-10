Национальной валюте 30 лет. От бумажных банкнот к безналичным платежам

В Кыргызстане сегодня отмечается значимое событие — 30-летие национальной валюты — символа экономической независимости и финансовой стабильности. Бумажные деньги продолжительное время были единственным средством расчета и до сих пор остаются важной составляющей финансовой системы. Каждая банкнота хранит в себе не только материальную ценность, но и историю нашей страны.

Тем не менее современный мир также требует новых решений и инноваций.

Национальный банк страны ведет активную работу по развитию безналичных платежей, создавая условия для их удобного использования.

Благодаря чему с каждым годом все больше людей предпочитает платежи, совершаемые с помощью электронных средств расчета.

Так, приложение «Мой О!» с интегрированным кошельком «О!Деньги» уже скачали почти 5 миллионов раз.

Это обусловлено рядом преимуществ и возможностей:

1 Быстрота и удобство С помощью «О!Деньги» можно совершать платежи и переводы всего в несколько кликов. Это значительно экономит время и упрощает процесс проведения финансовых операций.

2 Простое пополнение Пополнить кошелек без комиссии можно несколькими способами: — с привязанной карты до 100 тысяч сомов в месяц;

— в любом из 3 тысяч 200 терминалов «О!Деньги» по всей стране;

— с помощью QR-кода через все приложения, поддерживающие QR национального стандарта.

3 Широкий спектр услуг «О!Деньги» позволяет мгновенно оплатить более 1 тысячи 500 сервисов: комуслуги, интернет, игры, штрафы, патенты, доставку и многое другое.

4 Моментальные переводы Сервис помогает легко отправить перевод на кошельки и карты банков Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Турции и Украины.

5 Экономия на покупках Пользователи кошелька получают бонусный кешбэк до 11 процентов за каждую оплату по QR-коду во всех 2 тысячах 500 точках приема платежей через «О!Деньги». Накопленный кешбэк можно потратить на оплату услуг у партнеров бонусной программы.

6 Безопасность Приложение обеспечивает высокий уровень безопасности платежей, используя надежные методы аутентификации, шифрования и защиты данных, предотвращающие несанкционированный доступ к финансовым средствам.

7 Удобное обналичивание Если вы все-таки предпочитаете бумажные купюры, то обналичить средства с кошелька «О!Деньги» не составит труда. Снять наличные можно в нактаматах, которые легко найти на карте 2GIS.

Эти преимущества электронных кошельков подчеркивают значимость перехода к безналичным платежам, создают новые возможности для участников экономики и способствуют развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Таким образом, гибкость и адаптивность нашей финансовой системы, которая сочетает в себе как традиционные, так и инновационные методы расчетов, являются ключевыми факторами для успешного функционирования экономики страны в будущем.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.