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Бизнес

Мобильный оператор О! поздравляет с Днем связи!

Мобильный оператор О! поздравляет связистов с профессиональным праздником, который 7 мая отмечают все работники связи и телерадиовещания Кыргызстана!

С тех пор как в 1895 году Александром Поповым был продемонстрирован первый сеанс радиосвязи, прошло больше века. Технологии менялись, и сегодня связь — одна из самых многогранных отраслей, в которой классическое теле- и радиовещание переплетено с современными технологиями передачи данных.

Сегодня в Кыргызстане связь для его жителей обеспечивают современнейшие технологии, и Мобильный оператор О! рад быть на гребне инноваций.

Специальности современных связистов многогранны, но всех объединяет ответственность за бесперебойную работу систем передачи информации. Будь то ливень, снегопад или буран, оборудование связи ежедневно требует внимания, поэтому работа технических специалистов в телекоме напряженная и часто круглосуточная. Люди, выполняющие ее, не боятся ни зноя, ни морозов. Они всегда готовы выехать немедленно для максимально быстрого восстановления услуг связи, понимая, как много от них зависит.

Мы не представляем своей жизни без ежедневного общения с родными, друзьями, коллегами из самых разных уголков планеты. Поэтому День радио и связи значим для каждого.

Уважаемые связисты!

Желаем, чтобы на всех частотах вашей жизни звучали только хорошие новости и вы наслаждались всеми достижениями прогресса, не теряя самого главного — связи с теми, кто вам дорог!

Спасибо вам за сложную и очень ответственную работу!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264924/
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