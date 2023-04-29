Музыка под любое настроение + список интересных подкастов. Слушайте бесплатно!

Слушайте любимую музыку и не только на «Яндекс Музыке» бесплатно!

Нужен ли вам фон для работы или музыка в дорогу — «Моя волна» порекомендует то, что зайдет именно вам. Все просто: введите в поисковой строке настроение, жанр, занятие или даже эпоху, в которую хочется погрузиться.

Выходите на прогулку с собакой или выезжаете в дорогу ранним утром? Включайте что-то полезное из этой подборки и слушайте эксклюзивные подкасты:

«Время и деньги» — четвертый сезон про исторические способы заработка: драгоценности, театр, пушки, минералка. Послушать можно только в «Яндекс Музыке»!

«Прием» — подкаст про здоровье, заболевания и методы борьбы с ними. Темы сезона — мигрень, лишай, диабет.

«Откуда берутся деньги?» — отец и сын разбирают азы финансовой грамотности, вместе учатся копить и тратить.

«Черный лебедь» — новый документальный подкаст про мировые катастрофы, их причины и влияние на человечество.

Выберите любой тариф из новой линейки «Переходи на О!» и получите 90 дней бесплатной подписки на «Яндекс+»*.

Кроме «Яндекс Музыки», по подписке «Яндекс+» вы получите возможность смотреть лучшие фильмы и сериалы на «КиноПоиске», читать и слушать интересную литературу на «Букмейте» и ездить на такси со скидкой 10 процентов в комфорте или бизнесе с Яндекс Go.

Активировать подписку «Яндекс+» можно командой *090# или в приложении «Мой О!». Выбрать свой тариф и перейти на него можно по ссылке: perehodi.o.kg.

*Акция действует до 31.05.2023 г. Предложение действует только для абонентов новой линейки тарифов «Переходи на О!», ранее не оформлявших подписку «Яндекс+». Подписка «Яндекс+» предоставляется бесплатно первые 90 дней, после в действие вступят стандартные условия предоставления. Подробнее на сайте o.kg.

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