Динамика, инновации и свобода общения! Компании MEGA 17 лет

Государственный оператор сотовой связи MEGA празднует свое 17-летие. За это время компания завоевала доверие 3 миллионов абонентов, презентовав на рынке множество инновационных FinTech-решений сервисов, выгодных тарифов и мобильных цифровых услуг.

В статусе одного из флагманов телекоммуникационного сектора Кыргызстана и инициатора масштабных digital-проектов MEGA постоянно совершенствуется, предлагая клиентам доступные универсальные тарифные планы, качественную связь, высокую скорость интернета и актуальный мобильный контент.

Вся жизнь — в смартфоне

В рамках развития экосистемы MEGA команда оператора в круглосуточном режиме трудится над повышением уровня лояльности клиента за счет увеличения сервисных линеек и, что более важно, усовершенствованием качества предоставляемых услуг. Для нас жизненно значимо, чтобы каждый житель Кыргызстана, особенно в регионах, не просто оставался на связи с родными и близкими, но и с помощью современных мобильных технологий мог делиться контентом, вести бизнес онлайн, пользоваться госуслугами, учиться и работать. MEGA стоит на службе у каждого клиента в обеспечении всего доступного инструментария c использованием современных IT-решений.

«На протяжении 17 лет MEGA способствует цифровой трансформации страны. Компания продемонстрировала беспрецедентные темпы развития сети, благодаря чему связью MEGA охвачено около 99 процентов населенной территории Кыргызстана, — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Нурлан Мамытов. — MEGA презентовала ряд цифровых решений, ввела в эксплуатацию новый код 998, провела успешное тестирование технологии 5G, а также первой среди мобильных операторов Кыргызстана запустила по-настоящему прорывное решение — виртуальную карту MegaBlack и услугу VoLTE для тех, кто ценит мгновенный дозвон, премиальное качество звука при звонках и стабильно высокую скорость мобильного трафика. Важным этапом эволюции MEGA стали увеличение уставного капитала ЗАО «Альфа Телеком» до 8,7 миллиарда сомов и масштабный ребрендинг компании. Вместе с тем за прошедший год MEGA с опережением перевыполнила планы, увеличив показатели по прибыли и доходам компании».

Удобные решения — для каждого

В центре внимания MEGA, использующей экосистемный подход в построении процессов взаимодействия с клиентами, — предоставление всем без исключения кыргызстанцам новых возможностей, связанных с инновационными технологиями. В линейке тарифов «Элдики + MegaTV» каждый абонент найдет для себя то, что пригодится ему в учебе, работе, развлечениях или общении с близкими людьми. Приложение MEGA24 помогает кыргызстанцам легко контролировать расходы на связь и пользоваться актуальными цифровыми решениями.

Развивая направление FinTech, MEGA предлагает абонентам удобный сервис MegaPay, трансформировавшийся в полноценного цифрового ассистента. С помощью сервиса клиенты могут оплачивать с баланса телефона или посредством QR-кода более 1 тысячи товаров и услуг, переводить средства без комиссии на карты семи банков Кыргызстана, получать самые востребованные госуслуги и другое. К концу 2023 года MEGA рассчитывает увеличить число доступных в приложении услуг до 1 тысячи 600. Активно ведется работа по внедрению технологий бесконтактных платежей, внедрению нейросети, развитию инструментов для работы с криптовалютой и другое.

Масштабный охват

Особое место в работе компании занимает развитие и продвижение Fintech-решений на региональном уровне под патронажем кабинета министров Кыргызской Республики, что подтверждается результатами деятельности MEGA на протяжении 17 лет в рамках технического развития сети. Только за 2022 год оператор построил более 200 базовых станций — монтажные бригады компании ежедневно трудились, устанавливая современное оборудование, прежде всего в самых труднодоступных локациях. В 2023-м MEGA намерена сохранить высокие темпы расширения зоны покрытия сети и ввести в эксплуатацию около двух сотен новых станций.

Заботясь об удобстве и мобильности клиентов, компания постоянно расширяет сеть Центров продаж и обслуживания — на сегодня у MEGA их порядка 70! Наравне с консультантами фирменных салонов на прямой связи с абонентами круглосуточный контакт-центр, функционирующий без перерывов, праздников и выходных. Каждый оператор, принимающий около 100 звонков за смену, всегда готов проконсультировать абонентов по номеру *500.

Традиционно в рамках социальной ответственности MEGA оказывает благотворительную помощь уязвимым слоям населения. Компания заботится о воспитанниках подшефных детских домов, поддерживает пожилых людей, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и блокадников. Ежегодно государственный оператор помогает техникой и обмундированием пограничникам, реализует проекты в сфере экологии и здравоохранения, а также выступает партнером крупнейших спортивных мероприятий, благодаря чему самые яркие события прочно ассоциируются с брендом MEGA.

Цель № 1

На 2023 год MEGA ставит перед собой амбициозные задачи. Компания приложит все возможные усилия для содействия процессу цифровизации Кыргызской Республики в целях улучшения доступа граждан к государственным услугам и искоренению бюрократических барьеров для малого и среднего бизнеса посредством цифровых решений. Отечественный оператор планирует увеличить прибыль на 15 процентов, вывести на новый уровень разработку FinTech-решений, выйти на фондовый рынок и укрепить конкурентные преимущества в коллаборации MEGA с «Евразийским Сберегательным Банком» с тем, чтобы стать централизованной платформой глобальных услуг и сервисов № 1 в стране.

Безусловно, главным достоянием MEGA являются наши абоненты! Друзья, выражаем признательность каждому, кто выбрал нас в качестве надежного оператора связи. Искренне благодарим вас за преданность и годы взаимной дружбы, которая помогает нам становиться сильнее. Обещаем оправдать ваше доверие и создавать максимум возможностей для свободного общения. гендиректор компании Нурлан Мамытов

17 лет для MEGA — успешный период развития, внедрения инновационных технологий, презентации прорывных решений и веры в свою миссию. Впереди клиентов ждут интересные продукты компании, которые сделают общение с близкими еще более выгодным, удобным и мобильным.

MEGA — выбирая лучшее.