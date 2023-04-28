Дело привычки: в Бишкеке обсудили, что мешает людям становиться долгожителями

Бишкек на два дня стал площадкой для обмена международным опытом по предупреждению неинфекционных заболеваний (НИЗ), связанных с неправильным образом жизни. На 12-й глобальной конференции по городскому здравоохранению City Health представители медицинских и научных кругов из 15 стран обсудили новые вызовы и возможности для снижения факторов риска, подрывающих здоровье и приводящих к преждевременной смертности населения.

Братья по несчастью

У каждого государства свои болевые точки. Участники обозначили их в день открытия конференции на первой панельной сессии, посвященной общественному здравоохранению и подходам, основанным на концепции снижения вреда.

Узбекистан озабочен ростом курения. Несмотря на все прилагаемые усилия, с 2014 по 2019 год потребление табака там возросло с 13 до 16,5 процента. Другая проблема — чрезмерное увлечение молодежи сладкими газированными напитками.

В Казахстане плохая экология становится причиной свыше 10 тысяч преждевременных смертей в год. По данным Всемирного банка, ежегодно загрязнение воздуха только в четырех областях республики — Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской — вызывает 1 тысячу 16 новых случаев хронического бронхита, 2 тысячи 665 смертей от сердечно-легочных заболеваний, 183 — от рака легких.

Председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева приводит еще одну цифру: из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, республиканский бюджет ежегодно теряет 2,5 миллиарда долларов, что составляет 1,7 процента ВВП страны.

«В этой связи беспрепятственный доступ к качественной и достоверной экологической информации должен стать одним из основных направлений в области охраны окружающей среды», — отмечает она.

Кыргызстан не меньше соседей обеспокоен состоянием экологии. С проблемой смога население республики сталкивается каждый год. Причем если раньше от грязного воздуха задыхался только Бишкек, то сейчас страдают и другие областные центры.

Твое здоровье в твоих руках

Тем не менее, как подчеркивает ректор Бишкекского международного медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Альфия Самигуллина, здоровье человека лишь на 20 процентов зависит от экологии. Ровно столько же приходится на генетику, еще 10 процентов — на медицину. А вот вторая половина складывается из образа жизни и отношения к собственному здоровью.

«Проведенные нами научные исследования среди молодежи показали, что совсем небольшой процент задумывается о возможных последствиях курения, употребления алкоголя, сладких газированных напитков, фастфуда, малоподвижного образа жизни. Между тем причиной 80 процентов всех случаев смерти в Кыргызстане становятся неинфекционные заболевания, к которым приводят наши привычки. Поэтому для нас очень важен международный опыт в области борьбы с НИЗ, который мы можем изучить и внедрить для укрепления здоровья населения», — говорит Альфия Самигуллина.

В этом деле особенно важен системный подход с объединением страновых усилий для решения схожих проблем.

К примеру, кыргызстанцы употребляют в 2,5 раза больше рекомендованной нормы соли, казахстанцы — в 4 раза.

«В Казахстане остается острой проблема неправильного питания. Но в борьбе с зависимостью мы не можем принуждать к чему-то или запрещать, потому что такие методы не работают. Направлять, информировать, вводить разумные ограничения и с детства прививать стремление к здоровому образу жизни — лучший способ оздоровления нации. Поэтому в нашем подходе в борьбе с НИЗ лежит концепция снижения вреда, включающая совместную работу с государственными органами по шести направлениям: курение, наркотики, питание, алкоголь, физическая активность и репродуктивная культура», — делится опытом глава национальной ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний Бахыт Туменова.











Как это работает?

Если говорить о питании, это рекомендации по снижению потребления соли, сахара и трансжиров.

В борьбе с ростом неинфекционных заболеваний, вызванных табачной зависимостью, — возможность выбора менее вредной альтернативы. Это путь, по которому, к примеру, пошла Великобритания, являющаяся одной из передовых стран в борьбе с табакокурением.

Как отметил на конференции эксперт в сфере наркотической и алкогольной политики Дэвид Макинтош, в этом году британские власти выделили несколько миллионов фунтов стерлингов на программу по переходу курильщиков от сигарет к вейпу.

«Вейпинг менее вреден для здоровья курильщика и его окружения. При использовании электронных сигарет табак не сжигается, а значит, не образуются токсические химические вещества. Отсутствие табачного дыма — самое большое преимущество вейпинга», — считает он.

А в вопросе снижения риска заражения ВИЧ и гепатитом С для наркозависимых, употребляющих наркотики инъекционным путем, — это проведение метадоновой заместительной терапии и практика бесплатной раздачи новых шприцев в обмен на использованные. Такие программы снижения вреда, к слову, используются в Кыргызстане, где на наркологическом учете состоит около 8,5 тысячи человек.

По данным заместителя директора по лечебной наркологической помощи Республиканского центра психиатрии и наркологии Жылдыз Бакировой, тысяча из них (примерно 11 процентов) находится на заместительной терапии.

Сегодня весь мир сталкивается с глобальными вызовами из-за неизбежного роста факторов риска, с которыми связаны плохая экология, неправильное питание и широкое распространение вредных привычек, перерастающих в тяжелую зависимость. Противостоять этому можно только сообща в тесном взаимодействии с научными кругами, гражданским обществом и государственными структурами, отмечают участники конференции по городскому здравоохранению. Только соблюдая определенные правила, каждый из нас сможет улучшить состояние своего здоровья, увеличить качество и продолжительность жизни.