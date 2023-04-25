Ряд государств хочет вести двустороннюю торговлю с Индией в рупиях

Индийская рупия скоро будет использоваться для внешней торговли, поскольку многие страны выражают желание вести двустороннюю деятельность с Индией, а сама республика продвигает ее в своей собственной валюте. Об этом пишет издание Zee Business.
Как сообщается, должностные лица Ассоциации банков Индии (IBA) подтвердили, что ее члены активно работают над обеспечением быстрого открытия востро-счетов (востро — счет, который ведется банком за границей в местной валюте).
Индия сосредоточилась на развитии двусторонней торговли в своей национальной валюте — рупиях после начала российско-украинского конфликта в прошлом году. Индийские банки принимают эффективные меры для обеспечения беспрепятственного проведения внешнеторговых операций в рупиях с востро-счетов банков других стран в Индии.
Одним из основных преимуществ ведения внешней торговли в индийских рупиях является то, что это позволит снизить затраты на конвертацию валюты. И, таким образом, цена на импортные товары в Индии, скорее всего, снизится.
По словам чиновников, с началом полноценной двусторонней торговли в индийской валюте платформы электронной коммерции также ощутят положительный эффект в сфере экспорта. Преимущество счета востро заключается в том, что мелкие предприниматели также смогут осуществлять экспорт и импорт из других государств в рупиях.
В июле 2022-го Резервный банк Индии (RBI) установил нормы и правила для расчетов по экспорту и импорту в рупиях через специальные счета в зарубежных банках.
Облегчив процесс торговли в рупиях с Россией, Маврикием и Шри-Ланкой, правительство Индии попросило торговые организации и банки республики изучить подобные возможности с другими государствами. Индийские банки уже открыли специальные счета в рупиях в банках этих трех стран, реализуя соглашение о торговле в рупиях.
Индийский коммерческий банк Union Bank of India открыл специальный счет в рупиях российского Росбанка, а филиал Indian Bank в Ченнаи открыл такие же счета трем банкам Шри-Ланки, включая расположенные в Коломбо NDB Bank и Seylan Bank. SBI Mauritius Ltd и People’s Bank Шри-Ланки открыли востро-счета в Государственном банке Индии (SBI).
С июля прошлого года Сбербанк и «Банк ВТБ» — крупнейший и второй по величине банки России соответственно — стали первыми иностранными банками, получившими необходимые разрешения от Резервного банка Индии об открытии счетов в рупиях в их филиалах в стране. Другой российский банк «Газпромбанк», который не имеет своего филиала в Индии, также открыл востро-счет в UCO Bank, расположенном в Калькутте.
Специальный востро-счет открывает возможности для расчетов в рупиях в торговле между Индией и Россией, позволяя осуществлять внешнюю деятельность в индийской валюте, которую Резервный банк Индии стремится поощрять.
В общей сложности 18 таких специальных счетов были открыты в республике 11 банками. RBI разрешил владельцам востро-счетов инвестировать избыточный остаток в ценные бумаги правительства Индии, чтобы способствовать популяризации нового механизма.
Министр торговли и промышленности страны Пиюш Гойал 22 апреля выразил надежду на то, что торговцы вскоре смогут вести расчеты по внешней деятельности в рупиях.
Резервный банк Индии уже одобрил 60 запросов на открытие специальных востро-счетов банков-корреспондентов из 18 государств, включая Великобританию, Сингапур и Новую Зеландию.
Пиюш Гойал добавил, что RBI ведет переговоры по этому вопросу со своими коллегами в разных странах. «Скоро мы на практике начнем наблюдать использование рупии в международной торговле с несколькими государствами», — сказал он.
Выставление счетов в рупиях имеет множество преимуществ, особенно в период геополитических волнений и введения экономических санкций против основных торговых партнеров Индии.
Анализ показывает, что выставление счетов в рупиях будет более выгодным для таких торговых партнеров республики, как Россия, Саудовская Аравия, Нигерия и ОАЭ, где Индия является крупным импортером и существует потенциал для индийского экспорта. Это также будет выгодно для стран, испытывающих дефицит доллара США, и они смогут вести торговые расчеты с Индией в своих национальных валютах.