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Бизнес

Ряд государств хочет вести двустороннюю торговлю с Индией в рупиях

Индийская рупия скоро будет использоваться для внешней торговли, поскольку многие страны выражают желание вести двустороннюю деятельность с Индией, а сама республика продвигает ее в своей собственной валюте. Об этом пишет издание Zee Business.

из интернета
Фото из интернета

Как сообщается, должностные лица Ассоциации банков Индии (IBA) подтвердили, что ее члены активно работают над обеспечением быстрого открытия востро-счетов (востро — счет, который ведется банком за границей в местной валюте).

Индия сосредоточилась на развитии двусторонней торговли в своей национальной валюте — рупиях после начала российско-украинского конфликта в прошлом году. Индийские банки принимают эффективные меры для обеспечения беспрепятственного проведения внешнеторговых операций в рупиях с востро-счетов банков других стран в Индии.

Одним из основных преимуществ ведения внешней торговли в индийских рупиях является то, что это позволит снизить затраты на конвертацию валюты. И, таким образом, цена на импортные товары в Индии, скорее всего, снизится.

По словам чиновников, с началом полноценной двусторонней торговли в индийской валюте платформы электронной коммерции также ощутят положительный эффект в сфере экспорта. Преимущество счета востро заключается в том, что мелкие предприниматели также смогут осуществлять экспорт и импорт из других государств в рупиях.

В июле 2022-го Резервный банк Индии (RBI) установил нормы и правила для расчетов по экспорту и импорту в рупиях через специальные счета в зарубежных банках.

Облегчив процесс торговли в рупиях с Россией, Маврикием и Шри-Ланкой, правительство Индии попросило торговые организации и банки республики изучить подобные возможности с другими государствами. Индийские банки уже открыли специальные счета в рупиях в банках этих трех стран, реализуя соглашение о торговле в рупиях.

Индийский коммерческий банк Union Bank of India открыл специальный счет в рупиях российского Росбанка, а филиал Indian Bank в Ченнаи открыл такие же счета трем банкам Шри-Ланки, включая расположенные в Коломбо NDB Bank и Seylan Bank. SBI Mauritius Ltd и People’s Bank Шри-Ланки открыли востро-счета в Государственном банке Индии (SBI).

из интернета
Фото из интернета

С июля прошлого года Сбербанк и «Банк ВТБ» — крупнейший и второй по величине банки России соответственно — стали первыми иностранными банками, получившими необходимые разрешения от Резервного банка Индии об открытии счетов в рупиях в их филиалах в стране. Другой российский банк «Газпромбанк», который не имеет своего филиала в Индии, также открыл востро-счет в UCO Bank, расположенном в Калькутте.

Специальный востро-счет открывает возможности для расчетов в рупиях в торговле между Индией и Россией, позволяя осуществлять внешнюю деятельность в индийской валюте, которую Резервный банк Индии стремится поощрять.

В общей сложности 18 таких специальных счетов были открыты в республике 11 банками. RBI разрешил владельцам востро-счетов инвестировать избыточный остаток в ценные бумаги правительства Индии, чтобы способствовать популяризации нового механизма.

Министр торговли и промышленности страны Пиюш Гойал 22 апреля выразил надежду на то, что торговцы вскоре смогут вести расчеты по внешней деятельности в рупиях.

из интернета
Фото из интернета. Индийские банки уже открыли специальные востро-счета в рупиях

Резервный банк Индии уже одобрил 60 запросов на открытие специальных востро-счетов банков-корреспондентов из 18 государств, включая Великобританию, Сингапур и Новую Зеландию.

Пиюш Гойал добавил, что RBI ведет переговоры по этому вопросу со своими коллегами в разных странах. «Скоро мы на практике начнем наблюдать использование рупии в международной торговле с несколькими государствами», — сказал он.

Выставление счетов в рупиях имеет множество преимуществ, особенно в период геополитических волнений и введения экономических санкций против основных торговых партнеров Индии.

Анализ показывает, что выставление счетов в рупиях будет более выгодным для таких торговых партнеров республики, как Россия, Саудовская Аравия, Нигерия и ОАЭ, где Индия является крупным импортером и существует потенциал для индийского экспорта. Это также будет выгодно для стран, испытывающих дефицит доллара США, и они смогут вести торговые расчеты с Индией в своих национальных валютах.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264093/
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