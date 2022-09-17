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Бизнес

Через MegaPay и терминалы MegaCom для баткенцев собрано 440 тысяч сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ходе обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и надеется на скорейшее установление мира в регионе.

16 сентября MegaCom объявил о начале экстренного сбора денежных средств через терминалы компании и мобильное приложение MegaPay для оказания помощи пострадавшим на границе Кыргызстана и Таджикистана соотечественникам, а также эвакуированным жителям Баткенской области.

По данным компании, менее чем за сутки усилиями неравнодушных кыргызстанцев для баткенцев было собрано порядка 440 тысяч сомов.

В том числе:

  • посредством терминалов MegaCom, установленных в столичном Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, на спецсчет аппарата президента КР поступило 131 пожертвование на сумму 259 тысяч 592 сома;
  • на спецсчет, инициированный компанией MegaCom совместно с Красным Полумесяцем Кыргызской Республики, через MegaPay перечислено 570 переводов на сумму 178 тысяч 550 сомов;
  • на спецсчет АПКР через MegaPay поступило 8 транзакций на сумму 1 тысяча 180 сомов.

Вновь призываем кыргызстанцев проявить высокий патриотизм и солидарность, протянув руку помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Вы можете это сделать, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через платежные терминалы MegaCom, установленные во Дворце спорта, а также по всему городу Бишкеку, либо через приложение MegaPay.

Как осуществить перевод через MegaPay?

  • скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);
  • первый способ: выбрать сервис «Баткеним менин» на главной странице приложения либо зайти в раздел «Оплата», далее нажать на вкладку «Благотворительность» и выбрать услугу «Сбор денег для Баткена. Красный Полумесяц»);
  • второй способ: зайти в раздел «Оплата», далее перейти во вкладку «Благотворительность» и выбрать услугу «Сбор средств для Баткена (Оперштаб – спецсчет АПКР)»;
  • указать необходимые реквизиты и желаемую сумму перевода;
  • подтвердить платеж.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает скорейшего выздоровления пострадавшим кыргызстанцам и призывает поддержать население Баткенской области в трудную минуту.

Баткен, мы с тобой!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245401/
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