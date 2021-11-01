В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот

Отечественный оператор сотовой связи MegaCom, являющийся одним из лидеров по охвату сетей 2G/3G/4G в Кыргызстане, продолжает наращивать частотный потенциал.

В 2021 году компания успешно реализовала стратегические планы по увеличению емкости сети и модернизации инфраструктуры. В марте мобильный оператор одержал победу на двух онлайн-аукционах ГАС КР. По итогам торгов ЗАО «Альфа Телеком» приобрело две частоты (2300-2340 МГц и 2380-2400 МГц). Это позволило MegaCom существенно улучшить качество сигнала в семи областях Кыргызстана.

Во второй половине текущего года ЗАО «Альфа Телеком» расширило частотный диапазон еще на 60 МГц. В сентябре компании MegaCom по итогам открытого онлайн-аукциона удалось приобрести коммерчески привлекательный радиочастотный ресурс объемом 40 МГц (2300-2340 МГц), дающий право на использование в Бишкеке в стандарте LTE. Еще одна частота с шириной полосы 20 МГц (2340-2360 МГц), предоставляющая возможность масштабировать покрытие сетью 4G/LTE в столице, была приобретена оператором MegaCom 29 октября на правах вице-победителя (ввиду отказа компании-победителя от выкупа лота).

Суммарно за 2021 год инвестиции ЗАО «Альфа Телеком» в приобретение радиочастот пополнили республиканский бюджет на 763 миллиона сомов.

«Каждый мегагерц для MegaCom — это ценный ресурс, позволяющий наращивать технический потенциал, расширять географию сети и укреплять позиции на конкурентном рынке телекоммуникационных услуг, — отметил по итогам онлайн-торгов генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов. — MegaCom намерен использовать новые частотные диапазоны для улучшения качества связи в столице Кыргызской Республики и за ее пределами. В ближайшем будущем приобретенные ресурсы позволят компании одной из первых в республике внедрить высокотехнологичный стандарт связи 5G».

Руководство MegaCom подчеркивает, что отечественный оператор связи продолжит внедрять инновационные тарифы и услуги и развивать техническую инфраструктуру в соответствии с миссией компании — стать настоящим партнером в повседневной жизни для каждого абонента и сделать жизнь кыргызстанцев максимально удобной, мобильной и высокотехнологичной.