Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»

Не пропустите выгодное предложение от оператора фискальных данных ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom): подключайте и используйте программную ККМ MegaKassa (сервис доступен для скачивания в Play Market) и оплачивайте абонентскую плату со скидкой.

Акция действует c 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022-го включительно. С тарифными планами можно ознакомиться по ссылке.

Онлайн-ККМ MegaKassa — удобный инструмент для упрощенного налогового режима, предоставляющий возможность онлайн-передачи данных в налоговые органы в соответствии с требованиями ГНС, вступившими в силу 1 июля 2020 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчеты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.

В чем преимущества использования онлайн-ККМ MegaKassa: доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ;

нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ; экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производятся в центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы;

регистрация и запуск MegaKassa производятся в центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы; удобство: вам больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;

вам больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa; контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса;

все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса; автономность: возможность ведения торговли даже при отсутствии интернет-соединения до 24 часов.

Применение ККМ избавляет предпринимателей от оформления комплекта кассовой отчетности, субъекту бизнеса с наемными работниками дает возможность удаленного контроля своих сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa можно по номеру телефона +996 555 500 000 либо обратившись за консультацией в центры продаж и обслуживания MegaCom. Со списком необходимых для подключения сервиса документов и адресами центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на сайте компании MegaCom.