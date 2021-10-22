До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню

В период с августа по 31 октября 2021 года ОсОО «Газпром Кыргызстан» проводит уникальную акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой при полной оплате задолженности за газ производится списание пени.

Оплатите всю сумму долга — будет списана вся начисленная пеня!

Как узнать сумму задолженности и погасить долг?

Узнать сумму задолженности можно: в кол-центре «Газпром Кыргызстан» по номеру 4444 . Звонок с мобильного — бесплатно;

. Звонок с мобильного — бесплатно; посмотреть в последней квитанции за газ.

Погасить долг можно в ЦОНах «Газпром Кыргызстан», в мобильном приложении GAZPROM.KG и через любой платежный терминал или платежную систему.

Важно!

При оплате учитывайте комиссию платежного терминала или платежной системы.

Что будет, если не погасить долг

В квартире могут отключить газ, а частный дом — обрезать от газопровода. Не допустить обрезку выгодно вдвойне: повторное подключение обойдется примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.

«Газпром Кыргызстан» призывает всех абонентов до 31 октября поучаствовать в акции, погасить долги и не платить пеню.

Не упустите возможность сэкономить собственные средства!