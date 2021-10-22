До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню

В период с августа по 31 октября 2021 года ОсОО «Газпром Кыргызстан» проводит уникальную акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой при полной оплате задолженности за газ производится списание пени.
Оплатите всю сумму долга — будет списана вся начисленная пеня!
Как узнать сумму задолженности и погасить долг?
Узнать сумму задолженности можно:
- в кол-центре «Газпром Кыргызстан» по номеру 4444. Звонок с мобильного — бесплатно;
- посмотреть в последней квитанции за газ.
Погасить долг можно в ЦОНах «Газпром Кыргызстан», в мобильном приложении GAZPROM.KG и через любой платежный терминал или платежную систему.
Важно!
При оплате учитывайте комиссию платежного терминала или платежной системы.
Что будет, если не погасить долг
В квартире могут отключить газ, а частный дом — обрезать от газопровода. Не допустить обрезку выгодно вдвойне: повторное подключение обойдется примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.
«Газпром Кыргызстан» призывает всех абонентов до 31 октября поучаствовать в акции, погасить долги и не платить пеню.
Не упустите возможность сэкономить собственные средства!