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Бизнес

Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno

В сети магазинов O!Store продолжается выгодная акция — при покупке любых смартфонов Realme или Tecno вы получаете кешбэк 10 процентов, который можно возвратить на баланс или использовать на покупку аксессуаров.

Смартфоны Realme и Tecno уверенно заняли верхние строчки в подборке современных смартфонов по доступной цене. Вы можете подробнее ознакомиться с характеристиками трех передовых смартфонов бренда Realme — C11, C21Y и 8 PRO — в видеообзоре. Например, при покупке Realme 8 PRO вы можете возвратить до 2 тысяч 450 сомов!

Хотите приобрести новый смартфон по выгодным условиям?

  • Купите любой смартфон Realme или Tecno в O!Store или закажите в интернет-магазине ostore.kg по телефону 0 705 007 000;
  • оплатите любым способом, будь наличный и безналичный расчет, подарочные сертификаты и даже в кредит;
  • получите кешбек 10 процентов на баланс или выберите аксессуары на сумму кешбека.

Спешите! Акция действует только по 30 ноября 2021 года включительно. Количество товара ограничено.

Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Кешбэк можно использовать только на услуги связи или покупку аксессуаров в момент приобретения смартфона. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги». Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210229/
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