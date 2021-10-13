Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno

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Смартфоны Realme и Tecno уверенно заняли верхние строчки в подборке современных смартфонов по доступной цене. Вы можете подробнее ознакомиться с характеристиками трех передовых смартфонов бренда Realme — C11, C21Y и 8 PRO — в видеообзоре. Например, при покупке Realme 8 PRO вы можете возвратить до 2 тысяч 450 сомов!

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Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Кешбэк можно использовать только на услуги связи или покупку аксессуаров в момент приобретения смартфона. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги». Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.