Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»

У держателей кошелька «О!Деньги» появилась возможность пользоваться услугами ОАО «Айыл Банк» без комиссии!

Теперь можно погасить кредит, отправить перевод на карту, пополнить расчетный или депозитный счет «Айыл Банка» в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно.

Доступ к финансовым сервисам в смартфоне позволяет осуществлять денежные операции онлайн 24/7, значительно экономит время и избавляет от необходимости посещать банковские отделения.

Воспользоваться услугами просто:

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store. Пройдите простую онлайн-идентификацию. Выберите нужный сервис в каталоге и оплатите с электронного кошелька, баланса телефона или привязанной банковской карты.

Средства зачисляются моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Кроме того, воспользоваться услугами банка также без комиссии можно в сети платежных терминалов О! по всей стране.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 миллиона установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.

+ Моментально переводить средства на кошельки и карты банков шести стран.

+ Бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.