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Бизнес

«Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем

С наступлением холодов большинство кыргызстанцев, живущих в частом секторе, сталкиваются с проблемами отопления. Главный вопрос — обогреть свой дом качественно и экономично. Один из лидеров рынка — компания «Газкомм» на презентации в Бишкеке представила свое решение этой проблемы.

Почему газ лучше электричества и угля

Газовое отопление, по словам специалистов, одно из самых оптимальных решений, если речь идет об экономии и качестве. Уголь требует не только финансовых, но и физических затрат. Электричество в нынешних условиях Кыргызстана не дает главного — гарантий бесперебойности.

«Отапливаться газом дешевле — один кубометр даст вашему дому столько же тепла, сколько дает 3,5 киловатта электричества.

Газовые котлы долговечны. Они служат 10-12 лет, что в два раза больше срока службы электрических котлов.

Автоматика не требует от вас постоянно подкидывать в топку уголь. Это как кондиционер — включил и забыл», — говорит директор компании «Газкомм» Айдин Султанбеков.

Газификация дома под ключ

Один из самых неприятных моментов при газификации дома — бюрократические проволочки. Будущий абонент еще на этапе согласования тратит немало времени на составление заявок и хождения по кабинетам служб. «Газкомм» предоставляет своим клиентам полный пакет услуг.

«Мы занимаемся не только установкой газовых котлов, но и полной газификацией жилища с нуля. Наши специалисты составляют проект газификации вашего дома, сами согласовывают его с Бишкекгазом. После завершения монтажных работ нашими мастерами, газовая служба проверяет их на соответствие проекту», — говорит Айдин Султанбеков.

Больше 90 владельцев частных жилых домов в разных частях Бишкека на личном примере убедились в качестве работ.

Безопасность — главный принцип

Практика показывает, что определенная часть граждан опасается газового отопления из-за страха утечек и взрывов. «Газкомм» дает гарантию безопасности, ведь компания использует в работе только оборудование официальных представителей всемирно известных марок Bosch и Buderus.

«Наши отопительные котлы не только на порядок экономичнее аналогов, но и безопаснее. Они оснащены семью устройствами и датчиками, автоматически отслеживающими все параметры работы. Компания Bosch десять процентов своего оборота вкладывает в инновации и разработки.

Каждый день мы регистрируем 16 новых патентов. Именно поэтому мы занимаем на рынке лидирующие места, в том числе и в системах безопасности.

Стоит упомянуть и о том, что по итогам прошлого года «Газкомм» удостоилась титула «Лучший рост продаж в Центральной Азии по бытовым котлам Bosch». Это, безусловно, говорит о большом доверии к нам со стороны кыргызстанцев. Доверие, которым мы дорожим», — отметил на презентации глава компании Bosch Казахстан Михаил Таранов.

организаторов
Фото организаторов. Михаил Таранов

Заметим, что разнообразие фирменного газового оборудования и опыт позволяют «Газкомм» решать задачи газификации и отопления не только частных, но и многоквартирных домов — обеспечения теплом от отдельно взятой квартиры до нескольких микрорайонов.

Более подробная информация на сайте компании или в Instagram.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209519/
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