Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!

За прошедший месяц модернизация оборудования в сети Мобильного оператора О! затронула более 150 городов и сел Кыргызстана, что позволило улучшить качество связи и скорость интернета для миллионов жителей и гостей страны.

Регулярно проводимые работы позволяют оператору оставаться лидером по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99 процентов населенной территории республики. Расширение оборудования проведено в следующих населенных пунктах:

Чуйская область: Бишкек, Кант, Токмак, Каинды, Кара-Балта, дачи «Восход», жилмассивы «Биримдик», «Ак-Ордо», «Алтын-Казык», а также села имени Тельмана, имени Кирова, Ак-Сай, Сайлык, Беш-Кунгей, Кайырма, Сокулук, Спартак, Нижнечуйское, Арал Ближний, Саз, имени Панфилова, Садовое, Северное, 1 Мая, Тогуз-Булак, Кировское, Ак-Бешим, Таш-Мойнок, Ийри-Суу, Жайыл, Жаны-Алыш, Бейшеке, Чон-Арык, Чолок-Арык, Кум-Арык, Джаны-Пахта, Тош-Булак, Берюлю, Терт-Кель, Ак-Кашат, Карагай-Булак, Иссык-Ата, Нижняя Серафимовка, Бириккен, Эпкинс, Прогресс, Мураке, Ровное, Алексеевка, Новое, Кызыл-Туу, Кичи-Кемин, Маловодное;

Бишкек, Кант, Токмак, Каинды, Кара-Балта, дачи «Восход», жилмассивы «Биримдик», «Ак-Ордо», «Алтын-Казык», а также села имени Тельмана, имени Кирова, Ак-Сай, Сайлык, Беш-Кунгей, Кайырма, Сокулук, Спартак, Нижнечуйское, Арал Ближний, Саз, имени Панфилова, Садовое, Северное, 1 Мая, Тогуз-Булак, Кировское, Ак-Бешим, Таш-Мойнок, Ийри-Суу, Жайыл, Жаны-Алыш, Бейшеке, Чон-Арык, Чолок-Арык, Кум-Арык, Джаны-Пахта, Тош-Булак, Берюлю, Терт-Кель, Ак-Кашат, Карагай-Булак, Иссык-Ата, Нижняя Серафимовка, Бириккен, Эпкинс, Прогресс, Мураке, Ровное, Алексеевка, Новое, Кызыл-Туу, Кичи-Кемин, Маловодное; Иссык-Кульская область: Чолпон-Ата, поселок городского типа Жергалан, а также села Кара-Ой, Бостери, Каджи-Сай, Кара-Шаар, Тюп, Кожояр, Сары-Булун, Бактуу-Долоноту, Берю-Баш, Жон-Булак, Бар-Булак, Кутургу;

Чолпон-Ата, поселок городского типа Жергалан, а также села Кара-Ой, Бостери, Каджи-Сай, Кара-Шаар, Тюп, Кожояр, Сары-Булун, Бактуу-Долоноту, Берю-Баш, Жон-Булак, Бар-Булак, Кутургу; Нарынская область: Нарын, села Ат-Баши, Кен-Суу, Жергетал, Талды-Суу, Ак-Джар, Ак-Чий, Ак-Тал, Кадыралы, Жылан-Арык, Конорчок, имени Калинина, Ача-Каинды, Терек, Кок-Жар, Казыбек, Кызыл-Туу, Кочкорка;

Нарын, села Ат-Баши, Кен-Суу, Жергетал, Талды-Суу, Ак-Джар, Ак-Чий, Ак-Тал, Кадыралы, Жылан-Арык, Конорчок, имени Калинина, Ача-Каинды, Терек, Кок-Жар, Казыбек, Кызыл-Туу, Кочкорка; Джалал-Абадская область: Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Таш-Комур, поселок городского типа Кек-Таш, а также села Тегене, Терс, Нарын, Октябрьское, Беш-Бала, Кызыл-Туу, Карача, Жазы-Кечуу, Чон-Арык, Бирлик, Ак-Жол, Бель-Терек, Сасык-Булак, Орток, Кызыл-Кия, Толук, Ноот, Кой-Таш, Джаны-Джол, Кашка-Суу, Достук, Сузак, Акчалуу, Теш, Арал, Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кара-Алма, Базар-Коргон, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык;

Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Таш-Комур, поселок городского типа Кек-Таш, а также села Тегене, Терс, Нарын, Октябрьское, Беш-Бала, Кызыл-Туу, Карача, Жазы-Кечуу, Чон-Арык, Бирлик, Ак-Жол, Бель-Терек, Сасык-Булак, Орток, Кызыл-Кия, Толук, Ноот, Кой-Таш, Джаны-Джол, Кашка-Суу, Достук, Сузак, Акчалуу, Теш, Арал, Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кара-Алма, Базар-Коргон, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык; Ошская область: Ош и села Кошулуш, Чон-Бюлелю, Кичи-Бюлелю, Кел-Чаты, Джетим-Дебе, Насирдин, Бото-Мойнок, Калта, Жаны-Арык, Кызыл-Ордо, Курбу-Таш, Чимбай, Токтогул, Джаны, Бото-Мойнок;

Ош и села Кошулуш, Чон-Бюлелю, Кичи-Бюлелю, Кел-Чаты, Джетим-Дебе, Насирдин, Бото-Мойнок, Калта, Жаны-Арык, Кызыл-Ордо, Курбу-Таш, Чимбай, Токтогул, Джаны, Бото-Мойнок; Баткенская область: Кызыл-Кия, Баткен, а также села Беджей, Сырт, Моло, Чет-Кызыл, Бай Кара-Бак, Суу-Башы, Озгерюш, Гулдуромо, Уч-Коргон, Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Кара-Дебе, Уч-Коргон, Какыр, Кызыл-Бель, Тогуз-Булак, Ак-Суу, Ак-Татыр, Кек-Таш, Самаркандык, Кыштут, Голбо, Пум, Майдан, Чакмак, Джал.

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp +996 705 700 700, Telegram @o_mobile_operator_bot и онлайн-чате на сайте www.o.kg.