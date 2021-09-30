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Бизнес

«О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан

У пользователей приложения «Мой О!» появился быстрый и надежный способ получения денежных переводов из России. Теперь пополнить кошелек «О!Деньги» всего в несколько кликов можно через российский банковский сервис «СберБанк Онлайн».

Простота использования и моментальное зачисление средств позволяют удобно и оперативно отправлять переводы близким в нужный момент без посещения банковских отделений. Для этого отправителю достаточно указать номер телефона получателя и сумму.

Комиссия при переводе до 3 тысяч рублей составит 30 рублей, свыше 3 тысяч — 1 процент от суммы.

Обналичить полученные средства с кошелька «О!Деньги» можно без комиссии в любом из 100 магазинов O!Store по всему Кыргызстану.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

+ управлять номером О! и заботиться о балансе близких.
+ моментально переводить средства на кошельки и карты.
+ бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети.

Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208890/
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