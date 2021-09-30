«О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан

У пользователей приложения «Мой О!» появился быстрый и надежный способ получения денежных переводов из России. Теперь пополнить кошелек «О!Деньги» всего в несколько кликов можно через российский банковский сервис «СберБанк Онлайн».
Простота использования и моментальное зачисление средств позволяют удобно и оперативно отправлять переводы близким в нужный момент без посещения банковских отделений. Для этого отправителю достаточно указать номер телефона получателя и сумму.
Комиссия при переводе до 3 тысяч рублей составит 30 рублей, свыше 3 тысяч — 1 процент от суммы.
Обналичить полученные средства с кошелька «О!Деньги» можно без комиссии в любом из 100 магазинов O!Store по всему Кыргызстану.
О приложении
Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
«Мой О!» позволяет:
+ управлять номером О! и заботиться о балансе близких.
+ моментально переводить средства на кошельки и карты.
+ бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети.
Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.