Цена, качество и доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд № 1!

В конце 2020 года на прилавках магазинов Globus и «Народный» появились товары под собственной торговой маркой. О том, какая продукция входит в эту группу, кто ее производит и в чем основные преимущества линейки, рассказывает менеджер категории СТМ Анна Калашникова.

Что может сделать магазинную сеть особенной и узнаваемой? В странах Европы и России этот инструмент опробован давно и продолжает успешно применяться в торговле.

Речь идет о собственной торговой марке, или СТМ, владелец которой продумывает каждый этап продвижения своей продукции, начиная от дизайна упаковки и заканчивая стоимостью.

Это позволяет делать товары более доступными по цене в сравнении с аналогами, представленными на рынке. Причем качеству уделяется не последнее место. По крайней мере, именно такой концепции в представлении собственного бренда придерживается сеть магазинов Globus, разработавшая в конце прошлого года линейку товаров категории СТМ.

Идею создания собственного бренда, в основе которого лежат ценовые и имиджевые преимущества, руководство сети обдумывало несколько лет. Требовалось время, чтобы нарастить объемы, необходимые для реализации проекта. Два года назад маркетологи приступили к выполнению плана по запуску бренда № 1, объединившего несколько видов товаров: негазированную воду, черный и зеленый рассыпной и пакетированный чай, кетчуп, сервировочные и бумажные салфетки в коробках и туалетную бумагу. «Набор» не случайный. На эти позиции традиционно высокий спрос. Есть большой простор и для применения приемов ценообразования, выбор потенциальных партнеров.

На прилавках магазинной сети продукция в лаконичной и простой упаковке, выполненной в едином стиле, появилась в канун Нового, 2021 года и довольно быстро нашла своего покупателя. Сегодня товары под брендом № 1 можно увидеть не только на полках магазинов Globus и «Народный» в Бишкеке и регионах страны, расположенных в шаговой доступности от дома, но и в небольших торговых точках, буфетах, зонах отдыха. В ближайшее время линейка СТМ пополнится двумя новыми продуктами — чипсами и кукурузными палочками.

«Внедрение и развитие собственной торговой марки позволяют компании сделать выгодное предложение для покупателя. При этом если первоначально мы ставили в приоритет только низкие цены, то в процессе формирования группы товаров пришли к выводу, что нужно учитывать не только их привлекательную стоимость, но и качество. На практике (и это касается не только местных, но и российских крупных торговых сетей) покупатель не хочет брать товар, качество которого сильно хромает. Да, за маленькие деньги его невозможно сделать безупречным. Но в таком случае лучше вообще отказаться от такой категории товаров, чем жертвовать их качеством», — объясняет менеджер категории СТМ.

Поэтому концепция бренда № 1 проста: достойное качество по низкой цене. Анна Калашникова

Разница в цене на товары собственной торговой марки в сравнении с аналогичной продукцией других производителей может достигать 10-15 процентов. В целом цифры на ценниках для товаров СТМ формируются исходя из ситуации на рынке, то есть цены устанавливаются на уровне минимальных рыночных. Безусловно, аналог от других компаний будет стоить дороже, поскольку они закладывают в стоимость все расходы, начиная от маркетинга и заканчивая логистикой.

Кстати, о производителях. В формировании бренда № 1 принимают участие как отечественные, так и российские и казахстанские компании.

«Для зарубежных партнеров это дополнительный рынок сбыта. Если говорить об отечественных компаниях (к примеру, вода, чипсы и бумажные салфетки производятся на местном рынке и по качеству и цене ничуть не уступают российским аналогам. — Прим. ред.), то мы всегда открыты для сотрудничества и готовы расширять работу с местными производителями при соответствующем качестве и объеме. Для них это точка роста, возможность развивать свое производство, наращивать обороты и получать дополнительную прибыль», — отмечает специалист.

За качество реализуемых товаров под брендом № 1 ответственность перед покупателем несет его владелец. На первом этапе тщательно изучаются сертификаты и декларации соответствия на товары. Далее подключается внутренний отдел по контролю качества, который сравнивает и проверяет продукцию перед тем, как выставить ее на магазинные полки, и ведет контроль уже непосредственно в процессе продаж. Кстати, оставить свой отзыв или рекомендации можно на сайтах Globus’а и «Народного» — сеть магазинов всегда открыта для диалога и даст ответ на любые интересующие вопросы в кратчайшие сроки.

А для пользователей программ лояльности сетей Globus и «Народный» с 1 октября по 30 ноября 2021 года при покупке товаров бренда № 1 происходит дополнительное начисление бонусов программы лояльности (до пяти бонусов за каждый товар). Полная информация об условиях начисления бонусов на сайтах www.globus.kg, www.market.kg. Все товары сертифицированы.

Остается добавить, что Globus продолжает работать над ключевыми задачами по продвижению собственной торговой марки. На старте новые интересные предложения под брендом № 1, которые позволят каждому покупателю найти свой товар в категории СТМ. Хорошего качества. По выгодной цене. И в шаговой доступности.