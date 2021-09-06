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Бизнес

Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы рады вам сообщить, что 27-28 сентября 2021 года пройдет Центральноазиатский форум по управлению интернетом (CAIGF 2021).

На форуме примут участие более 100 экспертов как Центральноазиатского региона и Российской Федерации, так и представители цифрового бизнеса, технологических компаний и экспертов по цифровому развитию из Европы, Китая, Канады.

Проведение CAIGF 2021 в Бишкеке послужит актуализации задач цифровой повестки в условиях постпандемического кризиса, определения перспектив многостороннего диалога по устойчивости глобальной сети Интернет, приоритетов общего цифрового будущего стран нашего региона.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте caigf.org/ru.

ИА «24.kg» выступает информационным партнером форума. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206076/
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