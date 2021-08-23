15:16
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Бизнес

MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса

1 июля 2021 года завершены работы по интеграции и тестированию сервиса MegaKassa «Решение — Neo Fiscal Driver» и «1С: Предприятие 8 — Розница для Кыргызстана».

«1С: Розница для Кыргызстана» теперь может напрямую управлять драйвером MegaKassa и осуществлять следующие операции:

  • продажа;
  • прием оплаты;
  • возврат продажи;
  • возврат оплаты.

Данное решение предназначено для автоматизации типовых бизнес-процессов — как самостоятельных, так и входящих в распределенную розничную сеть торговых точек (магазинов). Оно может использоваться в магазинах, ведущих торговлю как продовольственными, так и другими группами товаров. При необходимости решение может быть настроено в соответствии с той или иной технологией работы магазина.

Новый функционал «1С: Предприятие 8 — Розница для Кыргызстана» доступен при наличии действующего договора на сопровождение «1С», в рамках которого вы можете получить обновление, содержащее в себе данный механизм (доступно для обновления с версии 2.3.5.36).

Для получения инструкций по подключению драйвера и обновления следует обращаться к официальному дистрибьютору фирмы «1С» в Кыргызстане — ОсОО «1С-Като Экономикс» либо к обслуживающему вас партнеру «1С».

Напомним, что при использовании онлайн-ККМ MegaKassa предприниматели получают возможность воспользоваться следующими преимуществами:

  • доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах и планшетах, а также на персональных компьютерах с возможностью прямой интеграции с учетными системами клиентов;
  • экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР;
  • удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;
  • контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса;
  • минимальные риски: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона +996 555 500 000 либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204812/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Популярные новости
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Бизнес
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
23 августа, понедельник
15:03
Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали бе...
14:52
Хоть костры разжигай. В одном из районов Бишкека жителям отключили и свет, и газ
14:31
MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
14:26
В селе Максат Баткенской области 60 семей переехали в новые дома
14:16
Директором центра ГЧП стал 30-летний Санжарбек Болотов. Что о нем известно