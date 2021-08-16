Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»

Индия ведет переговоры о приобретении в России недавно разработанных легких танков «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает издание The Print.

Республика также примет участие в полевых испытаниях российских легких танков.

Согласно источникам издания, Индия заинтересована в приобретении 18-тонного «Спрут-СДМ1» потому, что его 125-миллиметровое орудие унифицировано по боеприпасам с пушками танков Т-72 и Т-90, в настоящее время эксплуатируемыми страной.

Как сообщается, разрешение России на участие Индии в испытаниях легких танков «Спрут-СДМ1», которые можно доставить в нужное место по воздуху, спускать на парашюте с экипажем внутри и даже перевозить на корабле, было получено после того, как министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о потребности Индии в легких танках во время своего визита в Россию в августе 2020-го.

Группа представителей индийской армии посетит Россию в конце этого года для участия в боевых и ходовых испытаниях танка.

«Спрут-СДМ1» — единственный в своем классе легкий плавающий танк, обладающий огневой мощью основного боевого танка. Еще одной его уникальной особенностью является способность уничтожать цели на плаву.

Кроме того, «Спрут-СДМ1» может стрелять управляемыми ракетами и имеет мощный набор вооружения, который включает 125-миллиметровую пушку, 7,62-миллиметровый дистанционно управляемый пулемет и 7,62-миллиметровый спаренный пулемет.

Бортовая система управляемого ракетного вооружения танка может поражать бронированные цели, в том числе цели, оснащенные динамической защитой, на дальности до пяти километров, а также низколетящие вертолеты с помощью установленной на крыше пулеметной установки.

Легкий танк также может преодолевать расстояние до 500 километров без дозаправки и перевозиться военно-транспортными самолетами и десантными кораблями.

В то время как Индия положила глаз на российский «Спрут-СДМ1», Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) страны и компания-конгломерат Larsen & Toubro ведут переговоры о возможном преобразовании тяжелых танков в легкие или средние танки.