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Бизнес

Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay

Компания MegaCom продолжает внедрять новые цифровые продукты для удобства своих абонентов. Теперь в мобильном приложении MegaPay можно заказать и оплатить справку об отсутствии судимости на территории Кыргызской Республики.

Для этого необходимо:

  • скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в Google Play и App Store);
  • перейти в раздел «Сервисы», после чего выбрать пункт «Справка МВД»;
  • указать срок изготовления документа;
  • заполнить необходимые контактные данные и подтвердить оплату.

Готово!

Напомним, многофункциональное мобильное приложение MegaPay позволяет пользоваться более чем 20 государственными услугами в режиме онлайн, а также оплачивать свыше 500 товаров, сервисов и услуг, проверять задолженность за коммунальные услуги, погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ, совершать моментальные денежные переводы, проверять и оплачивать штрафы за нарушение ПДД и так далее.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202146/
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