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Бизнес

Лучшие модели холодильников для компактных кухонь

Большой холодильник на компактной кухне — неприятный подарок, который затруднит передвижение по помещению и даже может стать причиной случайного травмирования из-за ограниченности пространства. Поэтому тем, кто выбирает холодильное оборудование для небольшого помещения, стоит отдать предпочтение компактным изделиям, где небольшие размеры отлично сочетаются с хорошей вместимостью и эстетичным внешним видом. Если вы планируете купить холодильник для небольшой кухни, на сайте https://tgrad.kz/holodilniki/ представлены лучшие модели по разумной стоимости.

Оптимальный формат холодильников, рекомендованных для обустройства небольшой кухни

Чтобы новая бытовая техника вписалась в ограниченное пространство и не стала причиной тесноты, обратите внимание на:

  • небольшие однокамерные холодильники со встроенным морозильником, которые можно поставить в дальнем углу или спрятать в гарнитур Г-образной или П-образной формы;
  • холодильники шириной 45-50 сантиметров, для установки которых не требуется много места. Подобные модели есть в линейке большинства современных производителей;
  • изделия, вытянутые в длину. Таким способом производители пытаются компенсировать нехватку ширины и увеличить объем внутреннего пространства камер;
  • мини-холодильники, которые можно установить под столешницу или стол. Здесь они не будут мешать сидящим домочадцам и останутся доступными во время очередного кулинарного марафона;
  • холодильники объемом около 120 литров. Указанная вместимость может быть распределена между одной или двумя камерами в зависимости от дизайна изделия и соображений разработчиков для снижения энергоемкости техники.

Выбор в пользу компактных моделей бытовых холодильников для небольшой кухни:

  • обеспечит удобное и безопасное хранение продуктов на вашей кухне;
  • снизит риск неприятных происшествий;
  • поможет правильно организовать «рабочий треугольник»;
  • сократит время на уборку холодильной камеры;
  • позволит держать под рукой запас продуктов для готовки.

Обратите внимание: если к кухне прилегает утепленный балкон, рассмотрите вариант установки холодильника на его территории. Такое решение позволит более рационально использовать свободное пространство, а также немного расширить рабочую территорию или зону столовой.

Где купить представленные выше модели холодильников по выгодной цене

Владельцев квартир с небольшими кухнями за покупками приглашает интернет-магазин «ТехноGRAD». В его каталоге представлены не только стандартные, но и малогабаритные модели, которые легко впишутся в ограниченное пространство и помогут легко организовать хранение базового набора скоропортящихся продуктов. Оценить преимущества компактной техники можно, посетив офлайн-магазин компании по адресу: 050016, город Алматы, проспект Райымбека, 221ж. Осуществляется доставка в Астану и другие регионы Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201096/
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