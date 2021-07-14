Лучшие модели холодильников для компактных кухонь

Большой холодильник на компактной кухне — неприятный подарок, который затруднит передвижение по помещению и даже может стать причиной случайного травмирования из-за ограниченности пространства. Поэтому тем, кто выбирает холодильное оборудование для небольшого помещения, стоит отдать предпочтение компактным изделиям, где небольшие размеры отлично сочетаются с хорошей вместимостью и эстетичным внешним видом. Если вы планируете купить холодильник для небольшой кухни, на сайте https://tgrad.kz/holodilniki/ представлены лучшие модели по разумной стоимости.

Оптимальный формат холодильников, рекомендованных для обустройства небольшой кухни

Чтобы новая бытовая техника вписалась в ограниченное пространство и не стала причиной тесноты, обратите внимание на:

небольшие однокамерные холодильники со встроенным морозильником, которые можно поставить в дальнем углу или спрятать в гарнитур Г-образной или П-образной формы;

холодильники шириной 45-50 сантиметров, для установки которых не требуется много места. Подобные модели есть в линейке большинства современных производителей;

изделия, вытянутые в длину. Таким способом производители пытаются компенсировать нехватку ширины и увеличить объем внутреннего пространства камер;

мини-холодильники, которые можно установить под столешницу или стол. Здесь они не будут мешать сидящим домочадцам и останутся доступными во время очередного кулинарного марафона;

холодильники объемом около 120 литров. Указанная вместимость может быть распределена между одной или двумя камерами в зависимости от дизайна изделия и соображений разработчиков для снижения энергоемкости техники.

Выбор в пользу компактных моделей бытовых холодильников для небольшой кухни:

обеспечит удобное и безопасное хранение продуктов на вашей кухне;

снизит риск неприятных происшествий;

поможет правильно организовать «рабочий треугольник»;

сократит время на уборку холодильной камеры;

позволит держать под рукой запас продуктов для готовки.

Обратите внимание: если к кухне прилегает утепленный балкон, рассмотрите вариант установки холодильника на его территории. Такое решение позволит более рационально использовать свободное пространство, а также немного расширить рабочую территорию или зону столовой.

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