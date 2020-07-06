Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа

Текущий экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, заставляет искать актуальные финансовые инструменты, одинаково удобные для бизнеса и частных лиц. Один из них — возвратный лизинг.

Возвратный лизинг — вид сделки, когда получатель лизинга одновременно продавец лизингового имущества. Если проще: организация или частное лицо — владелец имущества (транспорт, оборудование, с/х техника и прочее) — продает его лизинговой компании и продолжает использовать на условиях аренды.

Преимущества

У данного инструмента есть несколько преимуществ:

несмотря на снятие имущества с баланса, им можно продолжать пользоваться, но уже на лизинговых условиях;

выплаты по погашению лизинга можно отнести к статье затрат и тем самым снизить налоговую нагрузку;

средства, полученные в результате продажи имущества лизинговой компании, можно использовать по своему усмотрению;

возвратный (или обратный) лизинг выгодно отличается от кредита отсутствием массы требований к лизингополучателю: не нужно быть резидентом РФ, не нужно доказывать, что компания функционирует не менее года, подтверждать стабильный доход. Не нужно никого убеждать в отсутствии долгов или активных кредитов и прочего.

Важно: проведение таких сделок требует грамотного экономического обоснования. Если налоговые органы заподозрят, что целью сделки было снижение налоговой нагрузки и она была проведена между взаимосвязанными компаниями/лицами, все может окончиться штрафами.

Немного статистики

Лизинг как вид финансовых взаимоотношений стабильно растет. По оценкам специалистов агентства RAExpert, рынок с 2017 по 2019 год вырос со 155 миллиардов рублей до 255,8 миллиарда.

В Ассоциации развития возвратного лизинга отметили, что величина отчислений в виде налогов от сделок такого рода составила:

в 2017 году— 141,5 миллиона рублей;

в 2018 — 261,7 миллиона рублей;

в 2019 —184,8 миллиона рублей.

Из этого объема от трех до семи процентов пришлось на долю частных сделок, что говорит об их высокой актуальности. В ассоциации считают, что данный финансовый механизм требует как можно более мягкого регулирования со стороны государства, так как его главные особенности — прозрачность, свобода выбора в экономических отношениях и высокая степень самоорганизации участников — способствуют развитию экономики и ведут к свободе хозяйственной деятельности.

Об ассоциации

Ассоциация развития возвратного лизинга объединила 26 лизинговых компаний из всех регионов РФ. Ее участники стремятся к созданию оптимальных условий для развития лизинга, действуют в интересах лизингополучателей и стремятся к повышению стандартов в своей отрасли.

Контакты:

город Москва, Кутузовский проспект, 45,

8-800-555-25-39,

info@arvleasing.ru.