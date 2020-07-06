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Бизнес

Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа

Текущий экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, заставляет искать актуальные финансовые инструменты, одинаково удобные для бизнеса и частных лиц. Один из них — возвратный лизинг.

Возвратный лизинг

— вид сделки, когда получатель лизинга одновременно продавец лизингового имущества. Если проще: организация или частное лицо — владелец имущества (транспорт, оборудование, с/х техника и прочее) — продает его лизинговой компании и продолжает использовать на условиях аренды.

Преимущества

У данного инструмента есть несколько преимуществ:

  • несмотря на снятие имущества с баланса, им можно продолжать пользоваться, но уже на лизинговых условиях;
  • выплаты по погашению лизинга можно отнести к статье затрат и тем самым снизить налоговую нагрузку;
  • средства, полученные в результате продажи имущества лизинговой компании, можно использовать по своему усмотрению;
  • возвратный (или обратный) лизинг выгодно отличается от кредита отсутствием массы требований к лизингополучателю: не нужно быть резидентом РФ, не нужно доказывать, что компания функционирует не менее года, подтверждать стабильный доход. Не нужно никого убеждать в отсутствии долгов или активных кредитов и прочего.

Важно: проведение таких сделок требует грамотного экономического обоснования. Если налоговые органы заподозрят, что целью сделки было снижение налоговой нагрузки и она была проведена между взаимосвязанными компаниями/лицами, все может окончиться штрафами. 

Немного статистики

Лизинг как вид финансовых взаимоотношений стабильно растет. По оценкам специалистов агентства RAExpert, рынок с 2017 по 2019 год вырос со 155 миллиардов рублей до 255,8 миллиарда.

В Ассоциации развития возвратного лизинга отметили, что величина отчислений в виде налогов от сделок такого рода составила:

  • в 2017 году— 141,5 миллиона рублей;
  • в 2018 — 261,7 миллиона рублей;
  • в 2019 —184,8 миллиона рублей.

Из этого объема от трех до семи процентов пришлось на долю частных сделок, что говорит об их высокой актуальности. В ассоциации считают, что данный финансовый механизм требует как можно более мягкого регулирования со стороны государства, так как его главные особенности — прозрачность, свобода выбора в экономических отношениях и высокая степень самоорганизации участников — способствуют развитию экономики и ведут к свободе хозяйственной деятельности.

 

Об ассоциации

Ассоциация развития возвратного лизинга объединила 26 лизинговых компаний из всех регионов РФ. Ее участники стремятся к созданию оптимальных условий для развития лизинга, действуют в интересах лизингополучателей и стремятся к повышению стандартов в своей отрасли.

Контакты:
город Москва, Кутузовский проспект, 45,
8-800-555-25-39,
info@arvleasing.ru.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158443/
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