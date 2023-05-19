Как оценить главные итоги саммита «Китай — Центральная Азия»?

Безусловно, главным итогом саммита можно считать укрепление политического доверия между Китаем и странами Центральной Азии, а также продвижение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической сферах, культурных обменах и других областях. Главы государств не только обменялись мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам, но и подписали ряд важных политических документов, в том числе о реализации выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативы по строительству более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Все средства массовой информации, участвующие в освещении саммита, отмечают, что в таком формате главы шести стран собрались впервые с момента установления дипломатических отношений 31 год назад.

У КНР и государств Центральной Азии разные социальные системы, религии, культура, однако они смогли преодолеть различия и сформировать модель международных отношений нового типа, характеризующуюся взаимным доверием, добрососедством, стремлением к единым целям и взаимным выигрышем.

На протяжении многих лет сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии было стабильным и практически не подвергалось влиянию геополитических факторов. Причина этого в том, что в партнерстве между КНР и Центральной Азией отсутствует геополитическая составляющая. Китай открыто заявляет, что рассматривает сотрудничество с Центральной Азией не с геополитической точки зрения, государства региона не являются так называемым геополитическим инструментом. Рассматривать международное взаимодействие, руководствуясь менталитетом холодной войны, недальновидно, и такой подход демонстрировал бы крайнее неуважение к странам Центральной Азии.

Саммит «Китай — Центральная Азия» прошел столь успешно, потому что КНР не намерена играть в какие-либо геополитические игры или игры с нулевой суммой. Сотрудничество Китая и Центральной Азии благоприятно как для обеих сторон, так и для всего мира на фоне серьезных изменений, происходящих на международной арене. И, как бы ни штормило ситуацию на международной арене, КНР всегда останется для государств Центральной Азии хорошим соседом, хорошим партнером, хорошим другом, хорошим братом, которому можно доверять.

Китайцы умеют держать слово.